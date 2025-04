Settimana Santa Nojana: fede, tradizione e suggestione nelle processioni del Venerdì e Sabato Santo

NOICATTARO – È entrata nel vivo la Settimana Santa Nojana, tra le più sentite e partecipate della provincia di Bari, capace ogni anno di richiamare nel centro storico del paese fedeli, curiosi e appassionati di tradizioni religiose, attratti dal forte impatto spirituale e scenografico delle celebrazioni.

Dopo la Processione dei Crociferi del Giovedì Santo, che ha dato il via al triduo pasquale con il suo carico di silenzio e penitenza, il momento più atteso è stato la Processione della Naka del Venerdì Santo, svoltasi nella serata del 18 aprile. La ‘Naka’, ovvero la culla che custodisce simbolicamente il corpo di Cristo, ha sfilato per le strade del paese a partire dalle ore 20, scortata da un lungo corteo partito dalla Chiesa della Lama, per attraversare corso Roma e piazza Umberto, concludendo il suo cammino nella Chiesa Madre intorno alle 23.

Ma la notte del Venerdì Santo a Noicattaro non si ferma qui. Dalle 2 del mattino, tra le luci soffuse dei piccoli fuochi accesi nei vicoli del centro storico, prende il via la Processione dell’Addolorata, che in silenzio visita le principali chiese del borgo antico – Carmine, Annunziata, Cappuccini, Immacolata, Lama – fino alla sosta simbolica nel luogo dove un tempo sorgeva la Chiesa del Soccorso, abbattuta negli anni Settanta. Il corteo si conclude alle 8:30 del mattino, sempre in Chiesa Madre.

Il giorno seguente, Sabato Santo 19 aprile, l’appuntamento è con la Processione dei Misteri, che parte alle ore 14 dal sagrato della Chiesa della Lama, lo stesso luogo in cui si era acceso il falò del Giovedì Santo. In processione sfilano i simulacri della Passione di Cristo, che rievocano i momenti salienti del calvario fino alla crocifissione. Il rientro in chiesa avverrà in serata, a conclusione di un lungo percorso per le vie del paese, mentre tutta la comunità si prepara alla Veglia pasquale nelle quattro parrocchie di Noicattaro, celebrando la Resurrezione di Cristo.

Viabilità e piano parcheggi

In considerazione della grande affluenza, anche da altri comuni pugliesi, il Comune ha predisposto un piano viabilità straordinario, con divieti di transito e sosta nelle aree interessate dalle processioni e l’individuazione di parcheggi alternativi per agevolare l’afflusso dei visitatori in sicurezza.

Prossimo evento: gemellaggio con Siviglia

A conclusione delle celebrazioni pasquali, un’importante occasione internazionale attende Noicattaro nel mese di maggio: l’arrivo di una delegazione da Siviglia, città simbolo delle celebrazioni della Semana Santa spagnola, per sancire ufficialmente un gemellaggio tra i due comuni. L’obiettivo è valorizzare e condividere le rispettive tradizioni religiose e promuovere un dialogo culturale e spirituale che oltrepassa i confini.

La Settimana Santa Nojana si conferma così non solo un evento di fede, ma anche un patrimonio culturale da vivere e custodire.