Tragico incidente tra Corato e Bisceglie: un morto e due feriti in uno scontro frontale

CORATO – Drammatico incidente stradale nelle scorse ore sulla, nel nord barese, dovea seguito di un violentotra due automobili.

La vittima è un uomo di 64 anni, residente a Corato, che si trovava alla guida di una utilitaria, a bordo della quale viaggiavano anche la moglie e la figlia. L’altra auto coinvolta nell’impatto è una Volkswagen Tiguan, condotta da un giovane di 22 anni, anch’egli originario di Corato.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L’urto è stato violento e non ha lasciato scampo al 64enne, che è deceduto sul colpo. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, trasportando i due feriti – la figlia della vittima e il giovane alla guida dell’altro veicolo – agli ospedali di Andria e Barletta. Le loro condizioni non destano preoccupazione: non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude l’ipotesi di un’invasione di corsia, ma saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità coratina, che si stringe attorno alla famiglia colpita da un lutto così improvviso.