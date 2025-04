Soleto, presidio antifascista il 1° maggio: il Pd in piazza contro le minacce neofasciste

SOLETO – Ile ilscenderanno in piazza domani,, per un, in risposta alle gravi minacce ricevute dal circolo locale del partito. L'appuntamento è fissato per le, e vedrà la partecipazione del, del, di, oltre che di militanti e cittadini provenienti da tutto il territorio.

Il presidio è aperto a tutte le forze politiche democratiche, alle associazioni antifasciste e a chiunque voglia testimoniare il proprio impegno in difesa dei valori della Costituzione e della Resistenza.

De Santis: “Un attacco ai principi di libertà e democrazia”

“Dopo pochi giorni sono nuovamente giunte minacce alla segretaria e al circolo del PD di Soleto – ha dichiarato il segretario regionale Domenico De Santis –. Una lettera anonima, vile, che richiama il linguaggio odioso del nazifascismo. È la seconda volta che accade, e questo rende l’atto ancora più grave. Saremo a Soleto per condannare con forza questo attacco: non è solo un’offesa al circolo locale, ma un’aggressione ai principi che guidano la nostra azione politica.”

De Santis ha ribadito la solidarietà a Enza Miceli, segretaria del circolo PD di Soleto, e a tutti i militanti, sottolineando che “non ci faremo intimidire: risponderemo con più impegno per la libertà, la democrazia e le istituzioni”.

Marrocco: “Il fascismo è e resta il male assoluto”

Dello stesso tono le parole del segretario provinciale Luciano Marrocco: “Domani saremo a Soleto per difendere i valori della Costituzione, nata dalla Resistenza. Mentre il governo Meloni spinge verso un revisionismo per riabilitare l’ideale fascista, noi non arretreremo di un millimetro. Il fascismo è stato, è e sarà il male assoluto, e noi saremo in piazza per ribadirlo pacificamente ma con fermezza.”

Enza Miceli: “Partecipare è un atto di responsabilità collettiva”

“La storia ci insegna che memoria e partecipazione sono strumenti fondamentali per difendere le conquiste democratiche” – ha dichiarato Enza Miceli, segretaria del PD di Soleto. “Il nostro circolo ha assunto un ruolo attivo nella comunità locale, promuovendo una rinascita sociale, culturale e politica. È evidente che questo dà fastidio a chi preferisce l’odio e l’intolleranza. Partecipare al presidio è oggi un atto di responsabilità collettiva: per dire no alla violenza, no all’intimidazione, e sì ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica.”