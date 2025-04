Bari celebra il 164° anniversario dell’Esercito italiano: cerimonia militare sul lungomare e modifiche al traffico

– In occasione del, la città di Bari si prepara ad accogliere una serie di eventi celebrativi che si svolgeranno da. Tra questi, uno dei momenti più solenni è in programma, quando ilospiterà unain rappresentanza delle varie componenti dell’Esercito.

All’evento parteciperà anche il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, che presenzierà alla manifestazione in onore dei militari italiani.

Limitazioni al traffico e alla sosta

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia, la Polizia Locale ha disposto alcune importanti limitazioni alla viabilità per la giornata di venerdì 2 maggio:

Divieto di fermata dalle ore 00:01 alle ore 16 (e comunque fino al termine della manifestazione) in: Piazza Diaz (ambo i lati, tra i giardini e gli edifici, prolungamento ideale di via Imbriani) Piazza Diaz (carreggiata tra largo Giannella e il passeggiatoio alberato) Via Matteotti (ambo i lati, da via Dalmazia al lungomare Nazario Sauro) Via Caduti del 28 luglio 1943 (ambo i lati) Via Dalmazia (ambo i lati, tra via Petroni e via Gorizia)

Divieto di transito : Dalle ore 00:01 alle ore 24 in: Via Arcivescovo Vaccaro (tra lungomare Nazario Sauro e via Dalmazia) Via Gorizia (tra via Dalmazia e lungomare Nazario Sauro) Dalle ore 07:00 alle ore 15:00 in: Lungomare Nazario Sauro Piazza Gramsci (carreggiata lato mare, da via Matteotti al prolungamento ideale di via Di Vagno) Via Matteotti (da via Dalmazia al lungomare Nazario Sauro) Via Spalato e via Addis Abeba (tratti da via Dalmazia al lungomare)



Tutti i dettagli aggiornati sulle modifiche alla viabilità sono disponibili sul portale del Comune di Bari.

Modifiche alle linee Amtab

Anche l’Amtab ha comunicato variazioni temporanee al percorso per alcune linee di bus, al fine di consentire il regolare svolgimento della cerimonia. Le linee interessate sono: 2, 2/, 10, 12, 14, 42 e navetta B. I nuovi percorsi sono consultabili attraverso il link dedicato sul sito dell’Amtab.