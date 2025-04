Storia e misteri della Sindone: esperti a confronto a Bari

BARI - Lunedì 7 aprile nella chiesa di santa Chiara di Bari Il Centro Italiano Femminile – sezione comunale di Bari organizza un convegno sul tema: “Storia e misteri della Sindone”. A partire dalle 18, esperti del settore si confronteranno sull’ormai noto lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli di un condannato alla crocifissione e descritti nella passione di Gesù.Molte persone identificano la vittima di tali torture con Gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il suo corpo nel sepolcro. Ad introdurre i lavori con i saluti, la dottoressa Benedetta Sasanelli, presidente del Cif Comunale di Bari. A seguire gli interventi di: don Piero Tanzi, parroco della chiesa di San Ciro di Bari e il dottor Girolamo Spagnoletti, medico specialista in Studi Sindonici.“Obiettivo dell’incontro – spiega la dottoressa Sasanelli – è fare un focus su quella che viene considerata la più importante reliquia per la cristianità. La storia documentata della Sindone è di 7 secoli, tutti in Europa. Ed è su questo che gli esperti si confronteranno per aiutarci a capire a che punto sono gli studi scientifici sulla sindone”.