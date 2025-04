Serie B: Bari al bivio di Catanzaro

Ssc Bari fb





Contro i giallorossi di Calabria si dovrà fare l'impresa anche per dimostrare alla tifoseria biancorossa che, il 2-1 subìto in casa della Carrarese, altro non è stato che un puro e semplice incidente di percorso. Al Bari, però, non sarà sufficiente imporsi sul Catanzaro (il Galletto non batte i calabresi in Serie B dal 31 dicembre 1977, quando vinse 3-2 sul neutro di Reggio Calabria nella gara valida per la 16esima giornata della Serie B 1977-78), perchè dovrà sperare nella contemporanea sconfitta del Palermo e poterlo scavalcare all'ottavo posto.





Tornare da Catanzaro con una vittoria esterna, che manca dal 22 febbraio (1-0 sul campo del Mantova), consentirà al Bari di poter raggiungere il Cesena che, con 43 punti, occupa attualmente la settima posizione di classifica per l'1-1 in casa del Sudtirol. Nel caso di un mancato successo al Ceravolo, il bivio di Catanzaro condurrà il Bari verso l'obiettivo della salvezza da raggiungere al più presto per tenersi lontano dalla zona playout.

Vincere non solo per l'apertura positiva di aprile, mese storicamente decisivo per gli esiti finali del campionato di Serie B, ma anche e sopratutto per rientrare nella zona playoff. E' l'imperativo categorico richiesto al Bari, chiamato a invertire la rotta nel confronto con il Catanzaro in programma oggi alle ore 15.00 al Ceravolo, e che sarà valido per la 32esima giornata del torneo cadetto 2024-2025.