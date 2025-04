Tacente: «La nostra Taranto sarà accogliente, sostenibile e smart»

Taranto Sostenibile : spinta verso una città europea capace di attrarre finanziamenti legati alla transizione ecologica. Sul fronte ex Ilva, Tacente ha ribadito l’intransigenza sulla valutazione d’impatto sanitario: «Le aziende dovranno accompagnare i processi di riconversione per favorire l’occupazione». Altro focus: il decoro urbano, con 154 milioni di euro da investire nel verde e nella riqualificazione dei quartieri.

Taranto Smart: innovazione tecnologica e uso dell’intelligenza artificiale per rendere l’amministrazione comunale più efficiente, veloce e vicina ai cittadini. «L’IA sarà uno strumento per migliorare la qualità della vita, non per sostituire il lavoro umano», ha spiegato.