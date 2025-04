Atalanta-Lecce si giocherà: la Lega dice no al rinvio nonostante l'intervento di Abodi

LECCE - Nemmeno l'intervento del ministro dello Sport, Andrea Abodi, è riuscito a far cambiare idea alla Lega di Serie A. Nella giornata di ieri, Abodi aveva infatti preso contatti diretti con i vertici del calcio italiano, sollecitando un rinvio della partita tra Atalanta e Lecce come segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il club salentino.

Nonostante l'invito del ministro, la Lega ha deciso di confermare la disputa del match come da calendario, rifiutando la possibilità di un posticipo. Una scelta che ha suscitato non poche perplessità e che costringe il Lecce a scendere in campo in un momento particolarmente difficile.

La squadra giallorossa è partita regolarmente nella serata di ieri con un volo charter diretto a Bergamo. Al seguito della squadra, soltanto il direttore sportivo Stefano Trinchera e il team manager Claudio Vino; nessun altro dirigente ha preso parte alla trasferta. Il rientro a Lecce è previsto immediatamente dopo il termine della gara.