A Trani il concerto "A Franco Alfano" per celebrare i 150 anni dalla nascita

TRANI – Dopo il grande successo dei primi due concerti dedicati a Leonardo Leo, l'(25 aprile - 5 maggio 2025) prosegue a Trani con un nuovo evento di prestigio.

Il 29 aprile, alle ore 20.00 presso l’Auditorium dell’ex Conservatorio di San Luigi, si terrà il concerto "A Franco Alfano" in occasione del 150esimo anniversario dalla nascita del grande compositore napoletano. La serata si inserisce nel progetto dell’Accademia Internazionale dell’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, che punta a valorizzare la musica dei grandi artisti del Sud Italia.

Protagonisti del concerto saranno il violoncellista Emilio Mottola e il pianista Gennaro Musella, che interpreteranno musiche di Beethoven, Alfano e Debussy. In programma l’esecuzione della Sonata per violoncello e pianoforte n.3 op.69 di Ludwig van Beethoven, delle Tre liriche di Franco Alfano ("Perché siedi là", "Venne e mi sedette accanto", "Ultimo Pensiero") e, in chiusura, della Sonata per violoncello e pianoforte L 144 di Claude Debussy. Le liriche di Alfano, in particolare, rappresenteranno il cuore emotivo della serata.

Emilio Mottola, primo violoncello dell'Orchestra Filarmonica di Benevento e docente di Musica da camera presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, vanta una formazione eccellente e un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Gennaro Musella, diplomato con lode al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, è oggi docente presso lo stesso Conservatorio di Vibo Valentia e ha all’attivo numerose esibizioni in importanti festival cameristici.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito dell’Accademia Filarmonica del Mediterraneo, oppure contattare la segreteria ai numeri 3468296657 / 3479640366 o via email: accademia.filarmonica.med@gmail.com.