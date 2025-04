Taranto, telefonata choc dall'ospedale: convocato per l'operazione un operaio deceduto

TARANTO - Una telefonata inaspettata e dolorosa ha colpito la moglie di un operaio 45enne, deceduto nel febbraio 2024 a causa di un tumore. Qualche giorno fa, l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha contattato la famiglia, invitando l'uomo a recarsi nella struttura per sottoporsi a un'operazione, nonostante fosse scomparso mesi prima.La vittima, ex dipendente dell'Ilva, aveva iniziato ad accusare forti dolori addominali, inizialmente trattati con fermenti lattici. Solo in seguito era stata diagnosticata una grave forma di cancro al duodeno. Dopo un anno di chemioterapia, il lavoratore è deceduto, lasciando la moglie e due figli.La telefonata ha scatenato indignazione e dolore nella famiglia. Per fare luce sull'accaduto, il direttore dell'Asl ha annunciato l'apertura di un'inchiesta interna per accertare eventuali responsabilità e comprendere come sia potuto verificarsi un errore tanto grave.