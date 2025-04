TEDxPutignano 2025: presentata in conferenza stampa la 5/a edizione

PUTIGNANO - Innovatori, pensatori e creativi per stimolare riflessioni su temi di importanza globale e locale. Torna il TEDxPutignano che promuove il pensiero critico, l'innovazione e il cambiamento sociale positivo. Giunto alla 5^ edizione, si svolgerà sabato 17 maggio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 al Teatro Comunale di Putignano. Il tema di quest’anno è Abitare, termine che abbraccia la fragilità dei tempi che stiamo attraversando.Sul palco si alterneranno 9 speaker per altrettanti talk. Personalità di rilievo della società, che si distinguono nei rispettivi campi professionali, in 18 minuti esprimeranno le loro idee ‘per cambiare il mondo’.TEDx è un programma di eventi locali organizzati in modo indipendente, ispirato al famoso TED (Technology, Entertainment, Design), marchio con cui si indica una serie di conferenze organizzate a livello globale riguardanti diversi temi di attualità in ambito scientifico, culturale, sociale, economico, ambientale e tantissimi altri.I dettagli di TEDxPutignano, organizzato dall’Associazione Ubuntu non solo teatro APS, sono stati illustrati stamane in una conferenza stampa nella Sala gialla del Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano. Sono stati annunciati una parte degli speaker tra cui spiccano Linda De Luca, specializzata in interpretariato medico che ha lavorato nei principali ospedali di New York e insegnato italiano nella scuola delle Nazioni Unite; Giacomo Doni, grafico pubblicitario che con il linguaggio fotografico racconta vita e storia di luoghi dimenticati, come le strutture manicomiali presenti in Italia che, dopo la legge 180, non sono state trasformate; Ilaria Cristofaro che si occupa di skyscape archeology. Tra le sue scoperte di rilievo la verifica dell’allineamento di Pompei e la dimostrazione della sua fondazione su basi astronomiche; Francesca Roseo, ricercatrice in Scienze Ambientali che da sempre si dedica agli ecosistemi montani, fondendo il suo lavoro accademico con l'attivismo ambientale sul campo e Flavio Albano cofondatore del progetto ‘La Tornanza’, nato per raccontare le storie di persone che riscoprono le proprie radici. Da anni si dedica al marketing e all’innovazione digitale.Abitare deriva da habitàre, dal latino habere, e significa stare, avere, condividere nello spazio sociale. È una parola che ci riporta all’abitudine, al consueto, si riferisce a tutto ciò che siamo soliti portare con noi, da cui ci facciamo accompagnare. Molto stretta è infatti la sua connessione con abito, vestito. Scegliere un vestito è lo specchio di ciò che siamo e che vogliamo raccontare di noi al mondo, e potrebbe essere un piccolo baluardo anarchico. È infatti spesso passata dagli abiti, la rivoluzione.Abitare è una parola capace di creare connessioni tra il dentro e il fuori, tra il nostro corpo e la società che lo accoglie, o lo respinge, tra la nostra casa e la città che la ospita. In piccoli e grandi centri urbani, abitare significa infatti vivere gli spazi in libertà facendoli nostri e con il potere di mutarne il destino, perché più un luogo è vissuto, e abitato, più lo stesso viene qualificato. Abitare, nelle sue molteplici suggestioni, descrive il legame tra noi e un luogo, reale o interiore, e come scegliamo di abitarlo, quale abito indossiamo, dipende da noi e concorre a definire la nostra identità. In questa edizione TEDxPutignano proverà, affidandosi alle idee e ai sogni degli speaker, a camminare sui sentieri dell’abitare per ripensare, partendo dalla nostra dimensione di esseri sociali, il nostro modo di esistere e abitare il mondo.La presentatrice dell’evento sarà Tea Di Lorenzo, giornalista e speaker, laureata in Scienze della Comunicazione a indirizzo Mass Media. Ha collaborato con l’agenzia nazionale di Stampa Area. Da sempre impegnata nel sociale in realtà come ‘AGESCI’ e ‘100 sfumature di famiglia’, è referente per il presidio Libera di Castellana Grotte.Anche quest’anno inoltre si consolida la collaborazione con Mauro Maurizio Palumbo, artista, docente e performer, che sta lavorando con studenti e studentesse dell’IIS Da Vinci-Agherbino di Noci per realizzare non solo la scenografia ma anche ulteriori sorprese che verranno svelate il 17 maggio.All’incontro con i giornalisti hanno partecipato Michele Vinella, sindaco del Comune di Putignano, Aldo Patruno Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Mariano Intini, assessore all’innovazione culturale e turismo del Comune di Putignano, Alessandra Dalena, organizer/licenziataria TEDxPutignano, Massimo Cellamare, agenzia di comunicazione Marker adv e alcuni rappresentanti delle aziende partner dell'evento.