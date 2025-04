Torre a Mare, lavori sulla rete idrica: il 23 aprile sospensione del servizio per 10 ore

BARI – L’informa che il prossimosaranno effettuati importanti interventi dinell’abitato deldel Comune di Bari.

Interruzione idrica per 10 ore nella zona Nord del quartiere

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, sarà sospesa temporaneamente l’erogazione idrica per una durata complessiva di 10 ore, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nella zona Nord di Torre a Mare, e in particolare:

Via Bari (dal tratto tra l’intersezione con via Giglioli fino all’incrocio con via Scizze),

Via Scizze (da via Bari a viale Grotta Regina),

Viale Grotta Regina (fino a via Buonsante angolo via Giglioli),

Via Giglioli (da via Buonsante fino a via Bari).

Nelle strade limitrofe al quadrilatero indicato potrebbero verificarsi riduzioni della pressione idrica.

Disagi per gli edifici sprovvisti di autoclave

I disagi saranno avvertiti in particolare negli stabili privi di autoclave e di adeguata riserva idrica, o con impianti di accumulo insufficienti. L’Acquedotto Pugliese raccomanda agli utenti coinvolti di razionalizzare i consumi, evitando usi non prioritari dell’acqua durante le ore di interruzione, in modo da limitare eventuali disagi.

Informazioni e aggiornamenti

Per ulteriori dettagli o aggiornamenti in tempo reale, sono a disposizione:

Il numero verde gratuito: 800.735.735

Il sito ufficiale: www.aqp.it, sezione “ Che acqua fa? Lavori sulla rete ”

L’account X (ex Twitter): @AcquedottoP

Inoltre, Acquedotto Pugliese invita i cittadini ad iscriversi gratuitamente al servizio di newsletter “myAQPaggiorna”, per ricevere comunicazioni dirette via email relative alle sospensioni del servizio nella propria zona.

L’intervento rientra nel piano di miglioramento della rete idrica finalizzato a garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro per i cittadini.