Tragedia a Monreale: tre giovani morti in una sparatoria, due feriti

MONREALE – Una notte di terrore a, a soli dieci chilometri da, dove tre giovani hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta in, nel cuore della città. Le vittime sono(26 anni),(23 anni) e(26 anni). Quest'ultimo, inizialmente gravemente ferito, non è sopravvissuto. Altre due persone, un uomo di 33 anni e un ragazzo di 16 anni, sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, l'episodio è scaturito da una rissa tra un gruppo di palermitani e un altro di giovani monrealesi. La sparatoria è avvenuta all’esterno di alcuni locali molto frequentati, tra cui una pizzeria, e si è rapidamente trasformata in un agguato, con almeno undici colpi di pistola esplosi in mezzo alla folla, davanti a decine di testimoni. Il panico è stato totale, con la gente che è scappata in tutte le direzioni. Le scene negli ospedali sono state strazianti, con i parenti e gli amici delle vittime accorsi per il riconoscimento dei corpi.

Le indagini dei carabinieri: sospetti su due giovani dello Zen

I Carabinieri stanno investigando sull'accaduto e stanno cercando di acquisire le immagini dalle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori della sparatoria. Alcuni sospetti sono emersi su due giovani originari del quartiere palermitano dello Zen, ma al momento non sono ancora stati identificati tutti i partecipanti alla rissa. Secondo quanto trapelato, i presunti sparatori sarebbero giovanissimi, forse addirittura minorenni.

La pista che gli investigatori stanno seguendo riguarda anche la natura della rissa, che sembrerebbe essere stata causata da futili motivi, e ha avuto luogo nelle vicinanze della Piazza Duomo e di via Benedetto D'Aquisto, zona in cui è avvenuto l’omicidio. Nonostante le indagini siano ancora in corso, sono state ascoltate per tutta la notte decine di testimoni.

Il sindaco di Monreale: "Una tragedia senza precedenti"

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha definito l’accaduto come una "tragedia senza precedenti". "Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro", ha dichiarato Arcidiacono, che si è recato negli ospedali per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Il primo cittadino ha anche annunciato la convocazione di una giunta straordinaria nelle prossime ore, per discutere la tragedia che ha scosso la città.

"Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie", ha concluso il sindaco. La città di Monreale è sotto shock, e l'intera comunità piange la perdita di tre giovani vite.