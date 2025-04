Tragedia sulla Bradanica: muoiono due giovani pugliesi in un terribile incidente stradale

– Una notte di dolore e sgomento sulla SS655 Bradanica, dove intorno all’1:00, un drammatico incidente ha spezzato le vite di due giovani pugliesi: un uomo di 35 anni e una ragazza di 24. I due viaggiavano a bordo di un’automobile che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un tir, nei pressi del comune di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

L’impatto è stato violentissimo. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Potenza dal personale del 118 Basilicata Soccorso.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, con un totale di dieci operatori, oltre alla Polizia Stradale, ai Carabinieri e ai tecnici dell’Anas. L’intervento si è protratto per diverse ore per consentire i rilievi e il ripristino della viabilità, rimasta interrotta nel tratto interessato.

Commosso il messaggio diffuso sui social dalla sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino:

“Due giovanissimi angeli hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, in località di Genzano di Lucania, sulla SS 655 Bradanica. I due giovani, provenienti dalla vicina Puglia, lasciano le loro famiglie a cui vanno le sentite condoglianze della comunità”.

La notizia ha scosso profondamente le comunità di appartenenza delle vittime e quella lucana che, ancora una volta, si trova a fare i conti con la pericolosità delle strade extraurbane. Proseguono gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire la dinamica dell’incidente.