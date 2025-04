Tragedia sulla SP96 a Castellana Grotte: muore 21enne in un incidente stradale

CASTELLANA GROTTE - Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di Castellana Grotte. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 96.

La vittima, un ragazzo del posto, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un’automobile condotta da un anziano. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane centauro.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 della Protezione Civile di Castellana Grotte, il ragazzo è deceduto durante il trasporto in ospedale a causa dei gravi traumi riportati nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monopoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha lasciato sgomenta l'intera comunità, stretta ora nel dolore per la perdita di una giovane vita spezzata troppo presto.