Città del Libro 2025: Antonio Maggio inaugura la ventiquattresima edizione

Appuntamento alle 16 al Teatro Excelsior-Carmelo Bene

Domani, alle ore 16, si alzerà il sipario sulla ventiquattresima edizione della Città del Libro di Campi Salentina, un evento che quest’anno si avvale dei prestigiosi patrocini dei Ministeri dell'Università e della Ricerca e della Cultura. Una rassegna che celebra un trentennio di connessione profonda con la comunità campiota, un legame che si rinnova ogni anno e che, per questa edizione, porta come tema centrale il binomio "Musica e letteratura". Il titolo della rassegna prende spunto dal verso "...si muove la città" tratto da "La sera dei miracoli", una delle canzoni più celebri di Lucio Dalla, a sottolineare l’intensità del rapporto che lega la cittadina salentina al suo festival letterario, nato nel 1995.

Un cambiamento di programma per motivi di rispetto

L'inaugurazione, inizialmente prevista per la mattina, è stata spostata al pomeriggio per evitare la sovrapposizione con i funerali di Papa Francesco, previsti per le 10. Il programma aggiornato prevede, dopo la performance musicale di Antonio Maggio, altre importanti presentazioni:

Alle 17.30, Erica Mou presenterà il suo libro "Una cosa per la quale mi odierai" (Fandango) in un incontro con Laura Palmariggi e Giacomo Fronzi.

Alle 18.30, Federico Palmaroli parlerà del suo libro "Nun fate caso ar disordine. Contraddizioni e stravaganze in un anno di satira" (Rizzoli) in dialogo con Paolo Maci e Giuseppe Renis.

Alle 21, il concerto in piano solo di Scipione Sangiovanni intitolato "Canzone che vieni, canzone che vai" chiuderà la serata con la partecipazione del presidente della Fondazione Città del Libro, Paolo Maci.

Musica e cultura in piazza

Alle 19.30, in piazza Libertà (in caso di maltempo, al Cineteatro “Excelsior-Carmelo Bene”), si terrà il concerto "Carolina Bubbico & Corolla. Voci e ritmi dal mondo", con i saluti di Paolo Maci e del sindaco Alfredo Fina. L'evento sarà presentato da Paolo di Lorenzo.

Eventi collaterali e momenti di approfondimento

Nel corso del pomeriggio, alla Sala “Don Pietro Serio” si svolgeranno altre presentazioni, tra cui:

Alle 17, "Annalisa Bari e la Città del libro tra immagini e parole", con interventi di Roberta Marra e letture a cura di Carla Guido. Le immagini saranno curate da Salvatore Petrelli.

Alle 18.30, Cosimo Romano e Pantaleo Pagliula parleranno del loro libro "Il profumo del successo. Il Made in Salento alla conquista di Mosca" (Besa), in dialogo con Giacomo Fronzi.

Altri appuntamenti significativi saranno ospitati presso St. Juniper e Casa Prato, tra cui la presentazione di Fabio Ciracì "Sul razzismo. Strutture logiche e paradigmi storico-filosofici" e l'incontro con Pierandrea Fanigliulo per il suo libro "Il volo di Aracne. Un Salento tra magia e desideri" (Musicaos).

Una rassegna che si fa palcoscenico del territorio

La Città del Libro 2025 non sarà solo un momento di riflessione culturale ma anche una vetrina per l'arte e la musica, con mostre, spettacoli, laboratori, dibattiti, proiezioni di film e visite guidate. Il centro storico di Campi Salentina, allestito come un vero e proprio palcoscenico, accoglierà i visitatori in una veste nuova, grazie a questa edizione spostata dalla tradizionale data di novembre alla primavera, per meglio valorizzare le bellezze del borgo antico.

La rassegna, che si concluderà sabato 1° maggio al Teatro Excelsior-Carmelo Bene, vedrà il filosofo Umberto Galimberti intervenire sul tema "Bambini, genitori ed educazione ai sentimenti", a chiusura di una settimana ricca di eventi e incontri di alto livello.

La Città del Libro 2025 è pronta a dimostrarsi un'importante occasione di scambio culturale e di crescita per tutti i partecipanti, consolidando ancora una volta il legame tra la cultura, la musica e la comunità di Campi Salentina.