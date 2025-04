Tragedia sulla strada tra Turi e Putignano: muore la soccorritrice 118 Fabiana Chiarappa, indagini sul decesso

BARI - Sono in corso le indagini per chiarire le cause della tragica morte di, soccorritrice della postazione, deceduta nella serata di ieri a soliin un incidente stradale sulla strada che collega

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della sua moto, una Suzuki SV 650, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto a secco. La giovane si trovava nel suo giorno libero, e ad intervenire sul posto per i soccorsi sono stati proprio i colleghi della sua stessa postazione del 118.

La salma è stata trasferita al Policlinico di Bari per gli accertamenti medico-legali. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, vi è quella secondo cui una vettura possa essere transitata sul corpo della giovane quando si trovava già a terra. Un dettaglio sconvolgente, riportato dai colleghi della vittima, che hanno dichiarato che Fabiana era "irriconoscibile".

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.