Tumori pediatrici: l’Italia corre per AIRC con la staffetta solidale Run4Hope Massigen

Dal 5 al 13 aprile torna il Giro d’Italia podistico solidale: in Puglia protagonisti atleti, comuni e associazioni per finanziare la ricerca sui tumori infantili. Coinvolta anche la staffetta PIETRAMADRE.

Torna, per la sua quinta edizione, la Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale non competitivo, che unisce sport e solidarietà per sostenere la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in occasione del suo 60° anniversario. Dal 5 al 13 aprile, venti staffette regionali correranno in contemporanea in tutta Italia, con un unico obiettivo: raccogliere fondi per la lotta ai tumori pediatrici.

In Puglia corre anche la staffetta Pietramadre

La regione Puglia partecipa con tre percorsi distinti, uno dei quali è la staffetta PIETRAMADRE, che coinvolge i comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare. L’itinerario si snoda tra paesaggi naturali come il Parco Naturale "La Mandra" e tocca simbolicamente il cuore culturale e sociale della regione, culminando con l’arrivo a Bari, previsto per domenica 13 aprile presso la Caserma Picca dell’Esercito Italiano.

“La staffetta Pietramadre è simbolo della corsa per la vita che molti pazienti, dai più piccoli agli adulti, si trovano a dover affrontare”, ha dichiarato Saverio Sgobba, Assessore allo Sport di Alberobello. “I nostri comuni hanno deciso di impegnarsi non solo nella corsa ma anche nella raccolta fondi”.

Oltre alle amministrazioni, sono coinvolte diverse associazioni podistiche del territorio, tra cui Alberobello Running, Podistica Alberobello, Monte D’Oro-Noci, Free Dogs Castellana e Atletica Polignano, che parteciperanno alla staffetta effettuando anche una donazione congiunta alla Fondazione AIRC.

Una corsa nazionale per la ricerca

L’intera iniziativa è promossa da Run4Hope Onlus, che si occupa della copertura dei costi organizzativi tramite sponsor, assicurando che l’intero ricavato delle donazioni vada alla Fondazione AIRC. Il progetto è patrocinato da CONI, FIDAL, Esercito Italiano, e numerose altre istituzioni pubbliche e sportive. L’obiettivo è coinvolgere almeno 40.000 podisti su scala nazionale.

Durante i nove giorni di corsa, le staffette percorreranno tappe giornaliere da 20 a 60 chilometri, toccando città e comunità in ogni angolo d’Italia. Sul sito ufficiale www.run4hope.it sono disponibili i dettagli di ogni percorso e le modalità per partecipare o effettuare una donazione.

AIRC: 60 anni al fianco della ricerca

Fondata nel 1965, la Fondazione AIRC sostiene da sessant’anni la ricerca indipendente sul cancro, con particolare attenzione oggi ai tumori pediatrici, ancora troppo difficili da curare in molti casi. AIRC ha finanziato finora progetti per 2,5 miliardi di euro, supportando attualmente il lavoro di circa 5.400 ricercatori in 96 istituti italiani. Ogni giorno, grazie al contributo di oltre 4 milioni di sostenitori e 20.000 volontari, AIRC trasforma scoperte scientifiche in cure concrete.

Un passo alla volta per un futuro senza cancro

Correre, in questo contesto, significa partecipare alla speranza. Ogni chilometro percorso dai podisti della Run4Hope, ogni staffetta passata di mano, ogni donazione ricevuta, contribuisce a salvare vite, migliorare le cure e costruire un futuro in cui il cancro possa essere sconfitto, anche nei pazienti più piccoli.

Chi desidera partecipare o contribuire può trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.run4hope.it.

Perché la corsa per la vita non si ferma mai.