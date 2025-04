Tragedia sulla provinciale 110: quattro giovani perdono la vita, proclamato il lutto cittadino

Dolore e cordoglio nelle comunità di Sava, Manduria e Torricella per la morte di quattro ragazzi, tre dei quali studenti dell’Istituto Del Prete-Falcone. Oggi i funerali.

La provincia di Taranto si stringe nel silenzio e nel dolore per la tragica scomparsa di quattro giovani, vittime di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano. A perdere la vita sono stati Giovanni Massaro, 22 anni, Giorgia Narducci e Anita Di Coste, entrambe di 16 anni, e Paolo Marangi, 19 anni appena compiuti.

Il drammatico schianto è avvenuto mentre i ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat Idea, finita fuori strada per cause ancora da accertare. L’auto si è ribaltata più volte prima di schiantarsi violentemente contro un albero di ulivo, in una zona di campagna nel territorio di Lizzano.

Tre dei quattro giovani – Anita, Giorgia e Paolo – erano studenti dell’Istituto Del Prete-Falcone di Sava, che in una nota ha espresso «profondo cordoglio» per l'immane tragedia:

“La comunità scolastica intera, sconvolta dalla tragedia immane che ha travolto e reciso quattro giovani vite nel fiore degli anni, si unisce all’immenso dolore che accomuna le famiglie di Sava, Manduria e Torricella.”

Le storie dei ragazzi

I quattro giovani erano legati da storie d’amore e amicizia. Giovanni Massaro, di Torricella, era alla guida dell’auto: lavorava nell’impresa di famiglia ed era fidanzato con Giorgia Narducci, anche lei di Torricella. Paolo Marangi, originario di Sava e figlio di un caposquadra dell’ex Ilva di Taranto, stava festeggiando il suo 19° compleanno, compiuto allo scoccare della mezzanotte del 6 aprile. Era fidanzato con Anita Di Coste, di Manduria.

I funerali nel pomeriggio

In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie, i sindaci di Sava, Manduria e Torricella hanno proclamato il lutto cittadino. Oggi si terranno due funerali distinti, secondo il desiderio dei genitori delle vittime.

Alle 16.30, nella chiesa di San Giovanni Bosco a Manduria, si terrà l’ultimo saluto ad Anita Di Coste e Paolo Marangi.

Alle 17.30, nella chiesa della Santissima Trinità di Torricella, saranno celebrati i funerali di Giorgia Narducci e Giovanni Massaro.

Anche la sindaca di Lizzano, Lucia Palombella, ha voluto esprimere la propria vicinanza:

“Una tragedia che sconvolge l’intera comunità. Esprimiamo commossa vicinanza ai paesi di Torricella, Manduria e Sava, uniti oggi da un dolore immenso.”

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’ipotesi al momento è quella di una perdita di controllo del mezzo, forse dovuta all’alta velocità o a un ostacolo improvviso. L’autovettura è stata posta sotto sequestro per i rilievi del caso.

Intanto, le comunità locali si preparano a dare l’ultimo abbraccio a quattro giovani vite spezzate troppo presto. In queste ore, il dolore lascia spazio solo al silenzio.