Uefa: Gabriele Gravina nominato primo Vice Presidente

La sua nomina a questo incarico non è solo un riconoscimento al calcio italiano ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per lo Sport Pugliese, essendo Gabriele Gravina nato a Castellaneta (Taranto) il 5 ottobre 1953. Forte di questa investitura, Gravina potrà "sfruttare" questo ruolo per organizzare al meglio l'edizione del Campionato Europeo di Calcio che l'Italia ospiterà congiuntamente con la Turchia nel 2032.

Gabriele Gravina è stato rieletto nell'esecutivo Uefa per un altro mandato nel 49esimo Congresso della Confederazione calcistica europea, in corso di svolgimento a Belgrado. Dopo la sua rielezione con 48 voti favorevoli su 55 a disposizione, l'attuale Presidente della FIGC è stato nominato Primo Vice Presidente Uefa da Alexander Ceferin, Presidente della stesso organismo calcistico continentale.