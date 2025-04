Ultima tappa italiana per Carlo e Camilla: visita a Ravenna e omaggio a Dante

The Royal Family Ig

RAVENNA - Si è conclusa al’ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici. Il re e la regina, dopo aver effettuato visite separate – lui alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, lei a Palazzo Guiccioli, sede del Museo Byron – si sono riuniti per partecipare a un consiglio comunale straordinario presso il Municipio della città. L’incontro ha visto la presenza del presidente della Repubblica, in occasione dell’

La folla accorsa in centro ha accolto calorosamente la coppia reale, celebrando un evento carico di valore simbolico e storico. Tra le tappe più significative della giornata anche la visita alla Tomba di Dante, simbolo della cultura italiana e della città di Ravenna.