Teatro: 'La sposa capricciosa' al Premio Città di Taranto

In scena Giuseppe Battaglia (che interpreta Filippo Lamberti), Anna Elvira Cuomo (Ida, sua moglie), Agnese Adinolfi (Letizia, sua figlia), Alessio De Giorgio (Pierino Pieroni), Rino Bungaro (Ugo Capetti), Monica Corallo (Graziella Sacchi), Francesco Pepe (Alfredo Bruni), Mina Isernia (Luisa Fiorini).





L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.



Il quarto appuntamento con il Festival "Premio Città di Taranto" è in programma venerdì 2 maggio con la Compagnia Napolinscena e l'immortale "Non ti pago" di Eduardo De Filippo, con la regia di Ascanio Cimmino.





TARANTO - E' tempo del quarto appuntamento per il Festival del Teatro Amatoriale "Premio Città di Taranto", istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte prosegue con la Compagnia “Nuda veritas” e la commedia “La sposa capricciosa” di Franco Roberto, con la regia di Giorgio Pucciariello. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 aprile alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.Si può, al giorno d'oggi, sortire l'effetto desiderato di cambiare il carattere di una donna applicando il metodo di Petruccio? Nella commedia di Franco Roberto la storia si sviluppa e si conclude esattamente come avviene nella commedia di William Shakepeare "La bisbetica domata" . Tra risate e riflessioni.