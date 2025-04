Un classico senza tempo torna in scena: "Cin-ci-là" al Teatro Curci di Barletta

BARLETTA - Domenica 6 aprile, alle ore 18:30, il Teatro Curci di Barletta ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e teatro:, un'opera immortale scritta da. L'operetta, che quest'anno celebra il centenario della sua composizione, verrà presentata nell'allestimento speciale della, una delle realtà più affermate del panorama teatrale italiano, famosa per la sua interpretazione moderna dei classici del genere.

Un successo che non passa mai di moda

"Cin-ci-là" è uno dei titoli più noti dell'operetta italiana e, proprio per la sua musica accattivante e il ritmo coinvolgente, ha conquistato il pubblico di tutte le generazioni. L'opera, che ebbe il suo debutto il 18 dicembre 1925 al Teatro Dal Verme di Milano, ha sempre attratto gli spettatori per il suo equilibrio perfetto tra leggerezza musicale e ironia. Con una trama che fonde eleganza e comicità, "Cin-ci-là" è diventato un capolavoro che continua a riscuotere grande successo.

La versione del centenario, curata dalla Compagnia Corrado Abbati, presenta una rivisitazione moderna e al contempo fedele alla struttura originaria dell'opera. Gli spazi lirici sono stati restituiti alla loro integrità, mentre il brio della commedia e lo sfarzo della rivista vengono messi in risalto, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.

La trama di "Cin-ci-là": una storia di amore e divertimento

"Cin-ci-là" racconta la storia della protagonista, una donna bella e sensuale che desidera emanciparsi in un contesto di eleganza e divertimento. Ambientato nella fittizia città di Macao, il racconto ruota attorno a un matrimonio tra il principe Ciclamino e la principessa Myosotis, che non hanno ancora consumato le nozze. La tradizione locale impone che tutte le attività si fermino fino al compimento del matrimonio, creando problemi per la città. Sarà quindi il compito di Cin-ci-là, una vivace attrice francese, e del suo compagno Petit Gris, esperto nelle questioni amorose, risolvere questa situazione delicata. Tra equivoci, battute e situazioni comiche, l'operetta si conclude naturalmente con il lieto fine.

L'allestimento del centenario

Il cast della rappresentazione sarà composto da talentuosi artisti, tra cui Antonella De Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Davide Zaccherini, Ilaria Monteverdi, Federico Bonghi, Matteo Catalini e Matteo Bartoli, accompagnati dal Balletto di Parma. Le coreografie sono curate da Francesca Frola, mentre la regia è a cura di Corrado Abbati. La direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi.

Biglietti e informazioni

L'evento fa parte della 41.ma Stagione Musicale di Cultura e Musica G. Curci – ETS, organizzata in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia e il MIC. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile contattare la biglietteria del Teatro Curci al numero 0883332456 o visitare il sito Vivaticket.