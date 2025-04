Alberobello, inaugurazione del murales Coreggia2025 e incontro culturale

ALBEROBELLO - Venerdì 4 aprile, presso Coreggia, frazione di Alberobello, si terranno due importanti eventi per celebrare l’arte, la cultura e la comunità dei coreggiani, nell’ambito delle iniziative previste per il 130° anniversario di Coreggia2025.“Un passo alla volta stiamo entrando sempre di più nel vivo delle celebrazioni di Coreggia2025” spiega il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. “Con la partecipazione attiva dei cittadini, ripercorriamo la storia del nostro recente passato e, insieme, delineiamo la visione e tracciamo le basi per lo sviluppo del nostro futuro.”L’appuntamento è fissato per le ore 16:30, nei pressi del Polivalente, per l'inaugurazione ufficiale del Murales Coreggia2025. Questo murales, che arricchisce il patrimonio visivo di Coreggia, è stato realizzato grazie alla creatività dell’architetta Anna Corallo, il cui logo ha vinto il concorso di idee Coreggia2025. Il progetto è stato completato da Gemanco Design utilizzando la tecnica del mosaico in resina, scelta versatile che assicura un’eccellente performance estetica e la durabilità nel tempo.A seguire, alle ore 17:00 circa, si terrà l’incontro culturale “La struttura culturale e sociale di Coreggia”, che si terrà presso l’Oratorio Carlo Laera. L’evento sarà moderato dall’Assessore con delega a Coreggia, Saverio Sgobba, e vedrà gli interventi di Feldia Loperfido, psicoterapeuta, e Sonia D’Oria, Responsabile qualità di Mestieri di Puglia. Gli interventi trarranno spunto dal volume celebrativo Coreggia2025, proponendo una riflessione sulle dinamiche culturali e sociali che caratterizzano il quartiere e il suo sviluppo.Feldia Loperfido presenterà i risultati della ricerca condotta su Coreggia nel 2014-2015 e ripetuta nel 2023-2024, con l’obiettivo di analizzare i cambiamenti nel corso di un decennio. Le due rilevazioni, realizzate dalla Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello, si concentrano sul "senso di comunità" e sul "self-investment", ossia l’impegno attivo dei cittadini nel miglioramento del proprio paese.Nel 2014, i residenti di Coreggia mostravano un buon senso di comunità e un impegno maggiore rispetto agli abitanti di Alberobello, seppur con differenze minime. Sebbene i coreggiani si sentissero lievemente più soddisfatti della vita nel loro paese, non raggiungevano punteggi di alta soddisfazione in vari ambiti.Nel 2023-2024, il senso di comunità a Coreggia è rimasto stabile, con un forte impegno verso la collettività. Le emozioni provate dai residenti, come gioia, orgoglio e speranza, sono generalmente positive. Tuttavia, è emerso un sentimento di "rimorso", un dispiacere per non aver fatto abbastanza per il paese. I coreggiani percepiscono alcuni settori, come il turismo, l’educazione e l’ambiente, come cruciali per lo sviluppo del paese.Un aspetto interessante è che, pur mostrando competenze in vari settori, solo il 55% dei partecipanti ha risposto alla sezione relativa alle competenze, sollevando dubbi sulla percezione delle persone riguardo al valore del proprio contributo attivo. In sintesi, Coreggia emerge come una comunità dinamica e pronta a trasformarsi, seppur con sfide legate alla valorizzazione delle proprie risorse e competenze.Sonia D’Oria, invece, approfondirà il tema dei luoghi simbolo di Coreggia, avrà invece il compito di entrare più nello specifico dei luoghi simbolo della piccola frazione intorno ai quali la comunità di coreggiani si è via via sviluppata. Di quei luoghi tanto desiderati in un passato non troppo lontano, nei primi del ‘900 quando la comunità rivendicava un suo ufficio di stato civile e di come oggi con l’avvento della digitalizzazione non serva più… Dello sviluppo delle scuole e del campetto sportivo, per poi passare in rassegna quei luoghi meravigliosi appena fuori centro-città ideali per i commini nella natura, pressocché incontaminata, fino ad arrivare a quello che un tempo fu un acquedotto romano.“Un viaggio nel passato e nel futuro,” conclude l’Assessore a Coreggia, Saverio Sgobba. “Con la stessa determinazione di 130 anni fa, insieme ai coreggiani, delineeremo il nuovo corso della nostra frazione, che vive di vita propria e di proprie bellezze, naturali e non. Questo percorso ci permetterà di attrarre nuovi viaggiatori, appassionati di natura, ciclismo, trekking e speleologia, per percorrere insieme un nuovo tratto di storia.”La giornata rappresenta un’importante occasione di incontro per celebrare i traguardi raggiunti dal progetto Coreggia2025 e per discutere insieme il futuro della frazione di Alberobello.Il Comune di Alberobello invita tutti i cittadini e gli amanti dell’arte e della cultura a partecipare a questa significativa iniziativa.