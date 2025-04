Vespa Escape: il 18 aprile partono i tour per esplorare la Puglia

Il progetto ha ricevuto il sostegno di ARET Pugliapromozione, ed è stato ideato dalla società turistica di Polignano a Mare che dal 2021 crea e pianifica tour, attività ed esperienze personalizzate in Puglia per viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.



“Fin’ora non era mai stato proposto un tour in Vespa tutto made in Puglia che combinasse mobilità sostenibile, grazie all’utilizzo di Vespe di ultima generazione a basso impatto ambientale e valorizzazione del territorio - spiega Giovanni Lofano, founder di Pugliamare - girare in moto permette ai visitatori di godere lentamente delle nostre bellezze. Perché potersi fermare ad ammirare un paesaggio quando si è in moto è il valore aggiunto di questa esperienza”.







I tour di Vespa Escape prevedono due itinerari a scelta per esperienze uniche e indimenticabili:



Il viaggio parte da Polignano a Mare, famosa per le sue scogliere mozzafiato, per poi visitare l’Abbazia di San Vito dall’esterno. Il percorso prosegue lungo la suggestiva Costa Ripagnola, con i suoi trulli, il paesaggio iconico tra campagna e mare, e la natura incontaminata. La seconda tappa è Conversano, per visitare il Castello Aragonese e la Cattedrale romanica. Ma è anche il momento per gustare la focaccia locale all’interno di un panificio storico. Terminata la visita, si prosegue alla volta di Monopoli, nel pittoresco centro storico e lungo il porto antico.



Itinerario 2- “Tour Panoramico”: Trulli e campagna con degustazioni ad Alberobello, Locorotondo e Selva di Fasano



Questo itinerario offre una giornata ricca di scoperte. Si parte da Polignano a Mare con un percorso costiero spettacolare attraverso le scogliere a picco sul mare prima di dirigersi verso l’entroterra. Ad Alberobello i motociclisti in Vespa potranno ammirare i Trulli e gustare il famoso Panino Pasqualino.



Da Alberobello ci si sposta verso uno dei borghi più incantevoli della Puglia e d’Italia: Locorotondo dove i visitatori potranno deliziare i palati con una selezione di prodotti tipici locali. In sella alla Vespa, si riparte per la Selva di Fasano con pausa panoramica mozzafiato sulla Valle d’Itria. Il tour si conclude con il rientro alla base, a Polignano a Mare.



“Tutti i percorsi sono stati pensati per offrire una full immersion nella vita e nelle tradizioni pugliesi - aggiunge Lofano - e per essere totalmente flessibili. I visitatori, infatti, potranno scegliere tra tour giornalieri o distribuiti su più giorni. Questo progetto,inoltre, ha il grande obiettivo di mettere in connessione i turisti con paesaggi unici al mondo e la realtà di operatori locali, piccole aziende del territorio, artigiani, mostre e tutto quello che la Puglia offre ogni giorno dell’anno”.

BARI - Esplorare la nostra terra e le sue meraviglie in sella a una moto. Dal 18 aprile parte il Vespa Escape Puglia, un progetto del tour operator Pugliamare che permette ai turisti di conoscere la nostra regione e i suoi angoli più autentici, coniugando sostenibilità, piacere della scoperta ed esperienze indimenticabili a bordo di una Vespa.