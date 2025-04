Grottaglie, apertura “Arlotta” ai voli civili. Galante (M5S) chiede audizione sullo studio inviato al MIT per la continuità territoriale

BARI - Il consigliere del M5S Marco Galante richiede l’audizione urgente in V Commissione Trasporti dell’assessora ai Trasporti Debora Ciliento e del presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile in merito allo studio analitico inviato la scorsa settimana dalla Regione al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti sugli scali aeroportuali di Grottaglie, Brindisi e Foggia per il riconoscimento della continuità territoriale.“Taranto - dichiara Galante - purtroppo da anni sconta il problema della carenza di collegamenti, che di fatto ne ostacolano lo sviluppo economico e la promozione turistica. Una questione che sarà ancora più sentita con l’avvicinarsi dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Per questo è fondamentale che l’aeroporto Arlotta venga aperto ai voli civili e per farlo è necessario il riconoscimento della continuità territoriale. Lo scorso 7 aprile l’assessora Ciliento ha comunicato di aver trasmesso l’analisi analitica della domanda e dell’offerta di trasporto nel bacino di utenza degli scali aeroportuali di Taranto Grottaglie, Brindisi e Taranto. Ho richiesto l’audizione, unendomi a quanto già fatto dalla consigliera Barone per il Gino Lisa, per avere il quadro attuale della situazione per l’Arlotta e un cronoprogramma dei prossimi step necessari. Una questione su cui il senatore Turco ha sollecitato il ministro Salvini, chiedendo la celere convocazione della Conferenza di Servizi quali stanziamenti il ministero intenda destinare alla realizzazione della continuità territoriale della provincia ionica e delle regioni vicine. Un impegno quello per l’apertura dell’Arlotta i voli civili, che vede unito il M5S a tutti i livelli per arrivare al più presto a dare risposte ai cittadini”.