Virtus Bologna batte Treviso 80-74 nel posticipo della 25ª giornata: Shengelia e Hackett trascinano gli emiliani in vetta

FRANCESCO LOIACONO - Laespugna il PalaVerde di Treviso con il punteggio di, nel posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A1 di basket. Una vittoria importante per la squadra emiliana che, grazie a questo successo, raggiunge in vetta alla classificaa quota

Il match è stato equilibrato per larghi tratti. Nel primo quarto, Treviso parte meglio con Caroline che sigla il 6-2 e Bowman che allunga sul 12-11. Ma la tripla di Shengelia permette alla Virtus di rientrare e chiudere il quarto in parità sul 17-17.

Nel secondo periodo, Bologna prende in mano la partita: Morgan segna il +8 (27-19) e ancora Shengelia fissa il punteggio sul 36-34 alla pausa lunga.

Nel terzo quarto gli uomini di coach Banchi accelerano: una schiacciata di Zizic porta la Virtus sul 43-38, poi Clyburn e Hackett, con i suoi tiri liberi, firmano il +9 a fine frazione (60-51).

Nel quarto decisivo, Treviso tenta di rientrare, ma Shengelia (migliore in campo con 21 punti) continua a colpire, e insieme a Morgan chiude i conti per l’80-74 finale. Importante anche il contributo di Hackett, autore di 16 punti.

Per Treviso, buona prestazione di Caroline con 15 punti e di Olisevicius con 10, ma non basta per evitare la sconfitta.

In ottica classifica, la Virtus aggancia la vetta con 36 punti, mentre l’Armani Milano, sconfitta a Reggio Emilia per 87-78, scivola al quinto posto a 32 punti, a pari merito con Trieste.