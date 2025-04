Bari, disordini nel carcere minorile Fornelli: chiesti 7 arresti dalla Procura per i minorenni

BARI - La Procura per i minorenni di Bari ha chiesto l’esecuzione dinei confronti di altrettanti ragazzi, accusati di aver partecipato ai violenti disordini avvenuti lo scorsoall’interno del carcere minorile

I giovani, tutti tra i 16 e i 17 anni, sono stati trasferiti in altri istituti penitenziari, in attesa degli interrogatori preventivi davanti al giudice per le indagini preliminari, che si svolgeranno nelle prossime ore.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i minori, con la complicità di due detenuti maggiorenni, avrebbero inscenato una vera e propria rivolta nella terza sezione del penitenziario, danneggiando gli arredi di diverse celle nel tentativo di raggiungere la portineria del carcere.

Durante i disordini, tre agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti, e due di loro hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura minorile barese, è ancora in corso e punta a chiarire ulteriormente le dinamiche e le responsabilità individuali all’interno del gruppo che ha partecipato alla sommossa.

L’episodio ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie minorili e sulla gestione di detenuti particolarmente problematici.