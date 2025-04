Virtus Bologna travolge Varese 104-67 e resta in vetta alla Serie A1

Virtus Segafredo Bologna fb

FRANCESCO LOIACONO - Vittoria netta e convincente per la Virtus Bologna, che alla Segafredo Arena supera il Varese con un roboante 104-67 nel match valido per il campionato di Serie A1 di basket. Gli emiliani consolidano così il primo posto in classifica, condiviso con Trapani a quota 42 punti, mentre i lombardi restano in zona pericolosa, quintultimi con 18 punti.

L'inizio gara è stato sorprendentemente favorevole agli ospiti: un punto di Akobundu Ehiogu porta avanti Varese sul 12-8, mentre Mitrou-Long consente ai biancorossi di chiudere il primo quarto in vantaggio 17-13.

Nel secondo quarto la musica cambia. La Virtus accelera con Shengelia, che ristabilisce la parità (17-17), e con Morgan, che firma il sorpasso decisivo: i bianconeri vanno all’intervallo lungo avanti 45-30, ribaltando completamente l’inerzia della partita.

Il terzo quarto è un dominio Virtus: Clyburn spinge i padroni di casa sul 58-40, mentre Akele chiude il parziale con un eloquente 80-50. L'ultimo quarto è pura gestione, con Pajola e Zizic a completare l’opera (89-57) prima del sigillo finale di Belinelli, che firma il canestro del definitivo 104-67.

I migliori in campo:

Virtus Bologna : Tornike Shengelia: 14 punti Marco Belinelli: 13 punti

Varese : Norris Hands: 20 punti Akobundu Ehiogu: 10 punti



Prosegue quindi il cammino positivo della Virtus, che si conferma una delle grandi protagoniste della stagione. Per Varese, invece, si complica la corsa alla salvezza: serviranno punti pesanti nelle ultime giornate per evitare i playout.