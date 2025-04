Gioia Lucia, esce il primo album ''Forse un giorno''

Esce venerdì 9 maggio, con Artist First, “Forse un giorno”, il primo album di Gioia Lucia, giovane cantautrice che intreccia generi diversi, creando un vocabolario musicale trasversale e intimo.

Il titolo “Forse un giorno” racchiude l’essenza del disco: un viaggio intimo e personale che unisce ogni brano, raccontando il percorso di Gioia Lucia negli ultimi anni — un periodo di crescita, scoperta e trasformazione. Ogni canzone è un frammento autentico della sua esperienza, scritto di suo pugno. La fotografia dei suoi primi vent’anni. Il disco parla del tempo che ci concediamo per vivere davvero, dell’accettazione — di sé, degli altri, degli alti e bassi che la vita ci riserva. Parla di dolore, amore, ma anche di leggerezza.

Racconta Gioia Lucia:

“«Forse un giorno» è una frase aperta, come una porta socchiusa su mille possibilità. Ognuno può trovarci dentro qualcosa di diverso. Come ogni viaggio, cambia a seconda di chi lo vive. Per me è una speranza, un dialogo silenzioso con me stessa. Mi ricorda che anche se non so dove sto andando, la cosa più importante è il cammino. Questo disco racconta i miei primi vent’anni: tra libertà e paura, sogni e silenzi profondi. Anni in cui ho imparato a conoscermi.

E poi c’è un dettaglio che amo: «Forse un giorno» è l’ultima frase dell’ultima canzone. Per scoprirlo, bisogna arrivare fino in fondo”.

Oltre alla sua presenza online, Gioia Lucia ama esibirsi dal vivo, con concerti in festival e spazi culturali di Milano, iniziando nel 2022 dall’ARCI Bellezza. Nel 2024,

è classificata tra i finalisti di PALCHIBELLI 2024, un evento di Rockit che celebra i talenti emergenti. Il 19 febbraio ha tenuto un live intimo e speciale presso la Santeria Paladini di Milano. Ad aprile Gioia Lucia ha tenuto un mini tour che ha toccato in doppia data Milano, Brescia e Bologna.