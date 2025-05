A Brindisi la seconda tappa del 'Kellogg's Minibasket Tour'

Fra sabato e domenica 660 mini cestisti al Parco Maniglio. Domenica atteso il brindisino Matteo Spagnolo, nazionale azzurro





BRINDISI - Si svolgerà a Brindisi fra sabato e domenica la seconda tappa del Kellogg’s Minibasket Tour 2025. Sono 660 i mini cestisti che parteciperanno alla intensa due giorni in programma Parco Maniglio, nel quartiere Bozzano: si giocherà la mattina dalle 10 alle 12,30 ed il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30, simbolicamente suddivisi in due gruppi, Bianco e Azzurri, i colori dell’Italbasket.





Ventuno i centri minibasket rappresentati, quattro le categorie in gioco, Aquilotti, Gazzelle, Scoiattoli e Libellule che abbracciano nate e nati dal 2014 al 2018. Atteso, fra gli altri, il nazionale azzurro Matteo Spagnolo, ventiduenne originario di Brindisi. C'è dunque grande attesa per questa nuova tappa del tour organizzato dal Settore Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con l’azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack, dei cereali e dei noodle.





La manifestazione, partita da Roma il 17 maggio, si svolge sui campetti riqualificati da Kellogg’s negli ultimi anni sul territorio italiano, toccando 8 città e coinvolgendo oltre 3.000 giovani atleti e atlete delle società sportive dilettantistiche locali, con lo scopo di promuovere una cultura fondata su spirito di squadra, rispetto, inclusione e responsabilità e rafforzare il legame con il territorio e il senso di appartenenza alla comunità.





"La pallacanestro non è solo sport, ma anche uno strumento di educazione, socialità e crescita per i giovani e le nuove generazioni. Come Federazione siamo orgogliosi di collaborare con Kellogg’s in un progetto che dà nuova vita ai campetti, rendendoli luoghi di incontro, gioco e inclusione. Il Kellogg’s Minibasket Tour rappresenta una straordinaria opportunità per avvicinare i più piccoli al nostro sport e per rafforzare il legame tra basket e territorio, promuovendo valori che condividiamo profondamente: spirito di squadra, rispetto, impegno e condivisione" ha commentato Margaret Gonnella, vice presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e Presidente del Settore Minibasket federale.





La collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro rappresenta un nuovo, importante passo nel percorso di Kellogg’s a sostegno di uno stile di vita sano, dove sport e alimentazione equilibrata vanno di pari passo con il valore della socialità e del legame con il territorio. Il brand restituirà alla comunità nuovi playground riqualificati, affinché tornino a essere spazi in cui crescere, muoversi con gioia, divertirsi e condividere i grandi valori del basket, uno sport che unisce e fa squadra.