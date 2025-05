'Road to Battiti', giovedì 5 giugno c'è Irama a Galatina

Il radio live show di Radio Norba si terrà dalle 18.30 tra piazza Dante Alighieri e piazza San Pietro





GALATINA (LE) - Giovedì 5 giugno "Road to Battiti" approda a Galatina, tra piazza Dante Alighieri e piazza San Pietro. Il radio live show di Radio Norba, che anticipa il "Cornetto Battiti Live", di cui presto saranno svelate date e novità, ospiterà un grande nome della musica italiana, Irama.





Irama è reduce da un ottimo Festival di Sanremo, dove ha portato il brano "Lentamente", certificato disco d’oro per oltre 100mila copie vendute. E’ uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano e, con le sue hit, ha già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d'oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video.





Un grande artista per Road to Battiti. In ogni tappa il radio live show inizierà alle 18.30, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione di Irama, che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione del cantante, per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) delle "performance on the road" che saranno successivamente trasmesse in una delle cinque puntate del "Cornetto Battiti Live", in onda anche su Canale 5. Accesso libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.