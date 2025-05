Abbandono rifiuti, oltre 70 sanzioni nel weekend: l’assessora Palone avverte, “Non ci fermeremo finché non comprenderanno che conviene rispettare la città”

– Un altro fine settimana all’insegna dei controlli ambientali ha portato aelevate dallaper violazioni legate alla gestione dei rifiuti: uso delle

Le attività, condotte dal nucleo anti degrado, hanno interessato cittadini, pubblici esercizi e attività commerciali in diversi quartieri della città.

A commentare i risultati è stata l’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, Carla Palone, che ha ribadito la linea dura dell’Amministrazione:

“Siamo intenzionati a tenere alta la guardia e a proseguire con i controlli su tutta la città”, ha dichiarato.

“I numeri elevati delle sanzioni non indicano un eccesso di repressione, ma il fatto che ancora troppi cittadini ed esercenti non rispettano le regole. Le cattive abitudini nella gestione dei rifiuti compromettono la qualità dello spazio pubblico e la vivibilità dei nostri quartieri”.

L’assessora ha sottolineato come l’obiettivo non sia solo quello di punire, ma di educare al rispetto collettivo e tutelare l’impegno di chi ogni giorno opera per il decoro urbano.

“Non possiamo permettere che il comportamento incivile di pochi ricada su tutta la comunità. Per questo – conclude Palone – continueremo senza sosta a presidiare il territorio. Chi non rispetta le regole verrà sanzionato, finché non comprenderà che conviene, anche economicamente, fare la propria parte per una città più pulita e civile”.