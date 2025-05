Brindisi, rogo auto sfiora la tragedia: Caroli ringrazia i tre poliziotti-eroi che hanno salvato vite nel cuore della notte

– Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia è stato evitato grazie al coraggio e alla prontezza di tre agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la sezione Volanti della Questura di Brindisi. Nella notte, durante un controllo nel quartiere, i poliziotti hanno notato le fiamme avvolgere tre auto parcheggiate, a pochi metri da una palazzina le cui abitazioni rischiavano di essere investite dal rogo.

A esprimere pubblicamente gratitudine e ammirazione per il loro gesto è Luigi Caroli, presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Non si sono limitati a chiamare i Vigili del Fuoco – ha spiegato Caroli – ma quando hanno visto le fiamme lambire le abitazioni non hanno esitato, pur consapevoli del rischio per la loro stessa vita. Hanno spostato un’auto alimentata a gas per scongiurare un’esplosione e, con grande determinazione, hanno sfondato il portone del palazzo per dare l’allarme e aiutare i residenti a uscire”.

I tre agenti, salendo tra le scale invase dal fumo, hanno tratto in salvo una donna al primo piano e un’anziana bloccata al quarto. In totale sono state evacuate 19 persone; due di loro sono state ricoverate per aver inalato fumo, ma la prontezza dell’intervento ha impedito conseguenze ben più gravi.

“Senza il loro coraggio – ha sottolineato Caroli – oggi saremmo qui a piangere una tragedia. Il mio più sincero ringraziamento va ai tre agenti protagonisti di questo gesto eroico e a tutta la Questura di Brindisi. La loro professionalità e il loro spirito di servizio sono motivo di orgoglio per l’intera comunità”.