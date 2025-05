Lavoro, partecipazione e contrattazione: il 22 e 23 maggio il XIV Congresso regionale della Cisl Puglia

BARI - Due giornate di confronto, dibattito e visione sul futuro del lavoro in Puglia: si svolgerà ilil, un appuntamento cruciale per il sindacato e per tutto il mondo del lavoro regionale, che riunirà delegati, rappresentanti istituzionali, delle parti sociali e del partenariato economico.

Il Congresso si terrà a Bari Palese, presso l’Hotel Parco dei Principi (via Vito Vasile 3), e rappresenterà un momento di bilancio, rilancio e pianificazione delle strategie sindacali per i prossimi quattro anni.

Il programma: dibattito, proposte e nuove sfide

I lavori congressuali saranno aperti giovedì 22 maggio alle ore 9:00 con la relazione introduttiva di Antonio Castellucci, attuale Segretario generale della Cisl Puglia, a cui seguiranno gli interventi dei delegati e l’intervento del Segretario confederale nazionale Sauro Rossi.

Venerdì 23 maggio, invece, sarà la Segretaria generale della Cisl Nazionale, Daniela Fumarola, a concludere i lavori, tracciando le linee guida che guideranno la Confederazione nei prossimi anni.

Il Congresso si chiuderà con l’elezione del nuovo Segretario generale regionale e della Segreteria, che guideranno la Cisl Puglia fino al 2029.

Al centro, lavoro e partecipazione

Il Congresso avrà al centro temi chiave per il presente e il futuro: contrattazione, sicurezza, inclusione, formazione e partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese.

“I congressi – spiega Antonio Castellucci – sono momenti fondamentali della nostra democrazia sindacale. Quest’anno assumono un significato particolare, a pochi giorni dall’approvazione della legge sulla partecipazione, frutto di un percorso che la Cisl ha portato avanti con coerenza, dialogo e senso di responsabilità”.

La nuova legge sulla partecipazione, fortemente sostenuta dalla Cisl, recepisce l’art. 46 della Costituzione e apre una nuova fase nei rapporti tra lavoratori e imprese, puntando a superare la logica della contrapposizione per promuovere modelli basati sulla concertazione e sulla contrattazione di secondo livello.

“Vogliamo un lavoro più sicuro, più qualificato e più equo. Le lavoratrici e i lavoratori devono essere protagonisti attivi nei processi produttivi e nelle scelte strategiche aziendali – prosegue Castellucci –. In Puglia abbiamo l’opportunità di declinare questa visione in maniera concreta, promuovendo un nuovo modello di sviluppo fondato sulla partecipazione, sulla dignità del lavoro e sul benessere delle persone”.

Un appuntamento aperto al territorio

Al XIV Congresso regionale della Cisl Puglia sono attesi rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, delle associazioni datoriali, delle altre organizzazioni sindacali e dei diversi attori del partenariato sociale.

Un’occasione di confronto e dialogo su scala regionale per affrontare le grandi sfide del mondo del lavoro: dalla transizione ecologica e digitale alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla precarietà alla valorizzazione delle competenze, dalla contrattazione inclusiva alla crescita della produttività.

Il Congresso rappresenta l’occasione per rilanciare una visione di sindacato moderno, partecipativo e vicino ai bisogni reali delle persone, capace di costruire futuro attraverso la responsabilità, l’ascolto e l’azione concreta.

📍 Hotel Parco dei Principi – Bari Palese

🗓 22-23 maggio 2025

🕘 Inizio lavori ore 9:00