Al via gli incontri nei Municipi per la costruzione del bilancio partecipato: Iacovone e De Marzo all’ascolto dei cittadini

BARI - È partito ufficialmente ieri, lunedì 5 maggio, il ciclo di incontri nei cinque Municipi cittadini promosso dallae dall’, finalizzato alla costruzione condivisa del, uno strumento chiave di democrazia attiva e progettazione condivisa.

I primi due appuntamenti si sono svolti nel Municipio II (in mattinata) e nel Municipio III (nel pomeriggio), dove i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno incontrato cittadini, comitati e associazioni per raccogliere direttamente le proposte, i bisogni e le priorità dei territori.

Il calendario degli incontri

Il percorso di ascolto proseguirà con altri tre incontri nei prossimi giorni:

Martedì 13 maggio : ore 10.00 presso il Municipio V ore 17.00 presso il Municipio I

Mercoledì 14 maggio : ore 10.00 presso il Municipio IV



Un nuovo paradigma partecipativo

“Il bilancio partecipato non può essere un adempimento formale ma deve diventare un metodo sostanziale di governo – ha dichiarato Giovanna Iacovone –. Stiamo costruendo, con le cittadine e i cittadini, un percorso strutturato e condiviso per definire le priorità del mandato amministrativo. Per questo stiamo predisponendo delle linee guida che rendano effettiva la partecipazione, affinché diventi uno strumento trasparente, costante e orientato alla co-programmazione”.

Sulla stessa linea l’intervento dell’assessore De Marzo:

“Riteniamo fondamentale partire dalle esigenze reali dei territori per costruire politiche pubbliche efficaci e sostenibili. Il bilancio partecipato è un’occasione preziosa per trasformare idee in progetti concreti, migliorare la qualità della vita e promuovere una crescita urbana equa e condivisa”.

Le prossime tappe

Il 15 maggio è la data ultima prevista dal Regolamento sul decentramento amministrativo per l’approvazione, da parte dei Consigli municipali, delle delibere relative al bilancio partecipato.

Una volta conclusa la fase di ascolto e raccolta, le proposte verranno esaminate da apposite commissioni municipali, quindi approvate dai rispettivi Consigli e trasmesse all’assessorato competente. Le iniziative ritenute idonee potranno essere inserite nel Bilancio comunale e nei piani di programmazione, per la loro realizzazione concreta.

Con questo processo, l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a costruire politiche pubbliche dal basso, restituendo centralità alla voce dei cittadini come elemento cardine di una governance partecipata e inclusiva.