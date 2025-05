Pane e speranza: da Bari al Camerun, i De Pasquale impastano futuro e solidarietà a “Pane in piazza Milano 2025”

Tre coordinate geografiche unite dal filo della solidarietà e da un ingrediente semplice ma potentissimo: il pane. A “Pane in piazza Milano 2025”, il grande evento benefico che animerà Piazza Duomo dal 24 aprile al 1° maggio, saranno presenti anche due maestri dell’arte bianca e della generosità:, padre e figlio, titolari dello storico panificio “Santa Fara” nel quartiere Poggiofranco di Bari, attivo dal 1962.

Noti per i loro prodotti pluripremiati e per il profondo impegno nel sociale, i De Pasquale saranno tra i 250 panificatori italiani coinvolti in una missione che va oltre la farina e il lievito: costruire un laboratorio di panificazione e una scuola nella missione di Bambui, in Camerun, guidata dai Frati Cappuccini missionari.

Maestri del gusto e della solidarietà

Francesco De Pasquale, 41 anni, è reduce da successi importanti: terzo posto al Campionato mondiale di Napoli con un panettone salato e secondo alla Fiera nazionale di Bari con una colomba salata. Il padre Raffaele, 63 anni, è diacono Caritas della diocesi di Bari-Bitonto e ha diretto il dormitorio per senza fissa dimora “Don Vito Diana”, dove ha avviato anche una scuola di panificazione per i più fragili.

Insieme hanno trasformato il loro panificio in un laboratorio di fede e speranza: distribuiscono il pane in buste speciali stampate con poesie e preghiere, per nutrire non solo il corpo ma anche l’anima. Una testimonianza concreta che il pane può diventare veicolo di spiritualità e fratellanza.

“Una pesca miracolosa” per i giovani del Camerun

A Milano, i De Pasquale impasteranno e cuoceranno le loro specialità nella tensostruttura allestita in Piazza Duomo, il cui ricavato contribuirà alla realizzazione del nuovo laboratorio africano. Un sogno che si innesta sul solco tracciato nel 2019 a Harar, in Etiopia, dove fu avviato un progetto analogo grazie alla prima edizione di “Pane in piazza”.

Raffaele De Pasquale, con il suo cuore da panificatore e da uomo di fede, affida un messaggio di profonda ispirazione:

“Siamo solo 250 panificatori, ma testimoni e pellegrini di una speranza che diventa luce nel buio. In un mondo ferito dall’individualismo, vogliamo dimostrare che se abbiamo una meta comune, possiamo vivere da fratelli. Non si tratta solo di pane, ma di essenzialità, condivisione, futuro. A volte il nostro poco sembra inutile, ma Dio moltiplica ogni sforzo, come i pani e i pesci nel Vangelo. Questo miracolo può compiersi anche oggi, se ciascuno di noi mette a disposizione i propri talenti per un bene più grande.”

Il pane come simbolo di pace e amore

“Pane in piazza Milano 2025” non sarà solo una festa del gusto, ma una testimonianza viva di carità e speranza. L’invito, lanciato da Raffaele e Francesco, è chiaro: tornare all’essenziale, fare del pane un simbolo di pace, fratellanza e impegno per i più fragili. Un messaggio che da Bari si fa strada fino al cuore dell’Africa, con la forza semplice e universale della farina, dell’acqua e del cuore.

Per saperne di più:

🌐 www.panificiosantafara.it

🌐 www.missioni.org