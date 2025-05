Andria, tentato furto d’auto: arrestati due uomini in flagranza durante operazione “Alto Impatto”

– Due arresti in flagranza di reato per tentato furto d’auto grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo straordinario del territorio nell’ambito dell’operazione interforze, lae lahanno fermato due uomini sorpresi mentre cercavano di rubare un’autovettura in sosta.

Il fatto è avvenuto in viale Ausonia, dove una pattuglia delle Volanti della Questura di Andria, impegnata nel coordinamento delle attività, ha notato due individui incappucciati intenti a infrangere il finestrino di una Range Rover parcheggiata.

Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente uno dei due, un ventunenne incensurato di Andria. Il secondo uomo, un trentenne anch’egli andriese ma con precedenti di polizia, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza, anch’essa impegnata nel servizio di controllo.

Durante la perquisizione personale, addosso al trentenne è stata trovata una sofisticata strumentazione elettronica progettata per inibire i sistemi di allarme delle autovetture, segno dell’elevato livello di organizzazione dei malviventi. L’auto, danneggiata ma ancora presente sul posto, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il materiale utilizzato per il tentato furto è stato sequestrato.

Indagini in corso

Entrambi i soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà la loro posizione nei prossimi giorni.

Si precisa, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli sul territorio, coordinato dalla Questura di Andria, per contrastare con decisione il fenomeno dei furti d’auto, particolarmente diffuso in alcune aree della città.