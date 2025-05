Corato, torna la Sagra della Carne di Cavallo: gusto e musica nel cuore del borgo antico

CORATO – Dopo il grande successo della prima edizione, torna a grande richiesta la, tra gli eventi di punta de, in programmanello scenario suggestivo del

L’iniziativa, promossa dal GAL “Le Città di Castel del Monte” e dal Comune di Corato, con la collaborazione di Confcommercio Corato, si presenta quest’anno in una veste ancora più ricca, confermando la centralità della carne di cavallo come protagonista della tradizione gastronomica locale.

Oltre 18 stand per un viaggio tra sapori antichi e creativi

Il cuore della manifestazione sarà, naturalmente, la degustazione di piatti a base di carne di cavallo, proposta in versione tradizionale o rivisitata da 18 attività del settore food & beverage. Gli stand saranno dislocati lungo le vie del centro storico, creando un percorso del gusto tra vicoli, piazzette e scorci del borgo.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare sul posto un ticket di 8 euro, valido per un piatto tipico e un bicchiere di vino locale. I ticket potranno essere utilizzati in entrambe le giornate dell’evento.

Musica dal vivo tra le piazze storiche

Non solo cibo, ma anche intrattenimento e musica per trasformare la sagra in una vera festa popolare. Ogni sera, a partire dalle ore 20.00, due delle piazze più suggestive di Corato – Piazza Sedile e Piazza Di Vagno – ospiteranno concerti dal vivo, con una programmazione pensata per tutti i gusti.

Il programma musicale:

🗓 Venerdì 17 maggio

Piazza Sedile: Denny Music

Piazza Di Vagno: The Good Ole Boys Bari

🗓 Sabato 18 maggio

Piazza Sedile: Billie Hard

Piazza Di Vagno: Music Flow

Una festa che valorizza Corato “Città d’Arte”

La Sagra della Carne di Cavallo non è solo un evento gastronomico, ma rientra in un progetto di valorizzazione culturale e turistica più ampio, che punta a promuovere l’identità del territorio e la sua economia locale. Un percorso che ha portato Corato a ricevere il riconoscimento di “Città d’Arte” da parte della Regione Puglia.

Un invito aperto a tutti

Profumi, sapori, musica e convivialità: la sagra promette un’esperienza autentica, capace di far riscoprire il gusto della tradizione in un’atmosfera accogliente e coinvolgente.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, visitatori, appassionati e curiosi. Due serate per vivere insieme il borgo, tra pietanze tipiche, buon vino e il ritmo della musica che anima le strade di Corato.

Per info: www.laprimaverafest.it