Antonia, esce il nuovo singolo ''Relax''

Si intitola “Relax” il nuovo singolo di Antonia, giovane cantautrice tra le voci più amate di Amici24, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico grazie a un percorso artistico autentico, diventando simbolo di un nuovo cantautorato femminile che non ha paura di esporsi e aggiudicandosi, durante la serata finale del programma, il Premio della Critica assegnato dalla stampa. Il brano è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per Eclectic Records/Warner Music Italy.

“Relax” è una lovesong estiva, che conduce il percorso musicale di Antonia verso una dimensione più dance, impreziosita dalla produzione di Davide Simonetta, e scritta con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Nel brano, la notte nasconde i sogni e le intenzioni di due persone che si stanno vivendo, nel tentativo di capire se la loro sia davvero una storia d’amore o se si tratti soltanto dell’attrazione di una sera. Un rapporto in cui i protagonisti si rincorrono tra il desiderio di scambiarsi un bacio, moltissima chimica e la paura di soffrire, mentre soffia lo scirocco estivo, accompagnato dalla ricerca di una leggerezza che trova la massima espressione nel titolo del brano, relax appunto.

Il singolo dà il titolo al primo EP di Antonia, “RELAX”, che sarà disponibile in fisico e in digitale dal 23 maggio per Eclectic Records/Warner Music Italy. Il progetto conterrà i brani già pubblicati “GIGANTI”, che ad oggi conta 1,4 milioni di streaming solo su Spotify, scritto con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e prodotto dal team ITACA, Katoo e Walvs, “ROMANTICA” (1,8 milioni di stream) e “DOVE TI TROVI TU” (1,9 milioni di stream), entrambi scritti con Giampiero Gentile, Raffaele Esposito e prodotti da GRND, oltre ai due inediti “WEEKEND” e “LE CURVE”.

“RELAX” è un EP che racconta la complessità dell’amore attraverso le sue sfumature più intime. Non c’è solo sentimento, ma corpo, memoria, disincanto e desiderio. È un progetto che esplora le relazioni: quelle finite, quelle idealizzate, quelle che lasciano segni sul cuore e sulla pelle anche quando sembrano essere leggere.

Il sound dell’EP si muove tra sfumature elettropop e suggestioni R&B, caratterizzato da una scrittura personale, che si distingue per originalità ed emotività. In “RELAX” convivono intensità e vulnerabilità: si tratta di un progetto intimo ed elegante, il manifesto di una giovane artista che, senza alzare la voce, riesce a farsi sentire in modo chiaro e a dimostrare che per dire qualcosa di vero, a volte, basta lasciarsi andare.