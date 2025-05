Eugenio In Via Di Gioia, al via il tour estivo: il 6 settembre in concerto a Molfetta

Parte il tour estivo degli Eugenio In Via Di Gioia, che ripartono per il loro viaggio live in alcuni dei luoghi più rinomati dell’estate musicale italiana con “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”.

Si spengono le luci dei club e si accendono quelle dei palchi all’aperto ma rimane la stessa voglia degli Eugeni di suonare, raccontarsi, abbracciare il pubblico e farlo ballare e cantare sulle note delle canzoni del nuovo disco “L’amore è tutto” e dei brani più amati del loro repertorio. Un nuovo viaggio pieno di energia contagiosa, spensieratezza ma anche di riflessione e partecipazione.

Queste le prime date annunciate de “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

Martedì 20 maggio 2025 NAPOLI – DUEL CLUB - HEROES FESTIVAL (cambio venue)

Giovedì 26 giugno 2025 COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL





Sabato 28 giugno 2025 BERGAMO - BERGAMO NXT

Venerdì 04 luglio 2025 TRENTO - TRENTO LIVE FEST

Giovedì 10 luglio 2025 CASTELLAZZO DI BOLLATE (MI) - VILLA ARCONATI

Sabato 26 luglio 2025 VERUCCHIO (RN) - VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL

Domenica 3 agosto COGNE (AO) - DA AOSTA AI 4mila

Sabato 23 agosto BOSCO ALBERGATI (MO) - Viva Viva Fest

Sabato 6 settembre MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

Sabato 27 settembre VICENZA - HANGAR PALOOZA

Calendario in aggiornamento





È in radio da venerdì 9 maggio, “Infinito”, il nuovo singolo della band, di cui è disponibile anche il videoclip.

«Così si può forse immaginare l’infinito, come due lati di una medaglia che continua a girare su se stessa e si tiene in equilibrio. L’amore è compenetrazione tra opposti, contemporaneamente le due facce della stessa medaglia. Qui lo yang incontra lo yin, il nero incontra il bianco, il crepuscolo incontra l’alba, qui sono la stessa cosa».

“Infinito” è contenuta nel disco “L’amore è tutto”, il nuovo album degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA (Woodworm/Carosello Records – https://sme.lnk.to/Lamoreetutto), un album fatto di esperienze quotidiane stratificate, registrate e lasciate fluire, fatto di pranzi in studio, di passeggiate, gelati e chiacchierate. Fatto di persone che entrano e persone che escono. Fuori dal controllo e dentro la realtà, questo album è stato una bottiglia con dentro un messaggio nel mare, poi un bicchiere mezzo pieno, poi un bicchiere mezzo vuoto, uno specchio appannato, piano piano sono comparse delle scritte fatte con le dita, uno scarabocchio che si evolve in disegno. È un disco pieno d'amore, non nella forma ma nella sostanza, non tanto nel cosa viene detto ma piuttosto nel come è ciclicamente diventato. Un progetto che racconta quello che si ascolta e che è servito agli Eugenio in Via Di Gioia per esprimere, amore, gioia, piacere ma anche disagio, insofferenza. Per mettere tutto nero su bianco, olio su tela, note nell'aria, byte su silicio, e farlo fluire.

Contiene 10 tracce che raccontano un viaggio emozionale che mostra come l’amore sia il filo conduttore che lega ogni esperienza umana ed è uscito, oltre che in digitale, in CD, Vinile standard (nero) e Vinile edizione limitata (trasparente), comprensivi entrambi di un inserto speciale creato dalla band, 33 carte dei tarocchi rivisitate.