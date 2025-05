Antonino, esce il brano ''Un'ora d'amore'' e celebra vent'anni di carriera con un nuovo disco

Dal 23 maggio in radio “Un’ora d’amore” il nuovo singolo del cantautore pugliese Antonino, disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali, brano che apre ufficialmente il percorso di “VENTI25”, il progetto speciale che celebra i vent’anni di carriera dell’artista, in arrivo in autunno.

“Un’ora d’amore” è un brano intenso, contemporaneo, urbano, prodotto da Etta e pubblicato da Courage Live, con distribuzione ADA Music. Scritto da Antonio Caputo (Kaput), Manuel Ferrigno, Emanuele Cotto e dallo stesso Antonino, racconta l’amore ai tempi della velocità emotiva, dei legami fluidi, dei desideri profondi che si consumano in pochi attimi.

«La prima volta che ho ascoltato “Un’ora d’amore” ho pensato subito alle relazioni dei nostri tempi. Un tempo in cui anche solo un’ora vissuta insieme - afferma Antonino - può sembrare qualcosa di sconvolgente. Abbiamo ascoltato la città e provato a fotografare l’amore nel suo essere intenso, caotico, autentico.»

Con un linguaggio visivo e sonoro che unisce malinconia e vitalità, la canzone si fa preghiera urbana per chi cerca emozioni vere, anche solo per un’ora.