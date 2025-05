Apre a Bari l’ottavo Famila Superstore del Gruppo Megamark in città: oltre 15 milioni di euro l’investimento e 50 nuovi occupati

BARI – Apre a Bari, in Via Camillo Rosalba (nei pressi di Villa Anthea), l’ottavo Famila Superstore della città del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. L’investimento nel nuovo Superstore è stato di oltre 15 milioni di euro e consentirà nuova occupazione per 50 persone.Il punto vendita è stato realizzato nell’ottica della sostenibilità ambientale con banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico. Inoltre, è dotato di pannelli solari e un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico dell’intera struttura.Tra le novità più interessanti il nuovo Bistrò Famila, uno spazio wi-fi free pensato per offrire alla clientela un servizio che spazia dalla colazione con caffè 100% arabica, alla pausa pranzo con una vasta scelta di piatti pronti e cucinati al momento, realizzati all’interno della cucina visiva con prodotti freschi e stagionali, per regalare un momento di bontà e benessere ai clienti. «Continua il nostro impegno per Bari, la città che oggi conta il maggior numero di Famila Superstore, ben otto compresa questa nuova apertura – spiega il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark. Investire in questa città significa portare al territorio nuove opportunità lavorative e allo stesso tempo offrire ai nostri clienti un'esperienza di acquisto di alta qualità e al giusto prezzo in ambienti accoglienti, moderni e sostenibili».La nuova struttura, di circa 1500 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio con 207 posti auto. A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e pescheria; nel reparto ortofrutta un vasto assortimento di frutta e verdura, anche biologica, oltre a confezioni salva igiene, pronte da gustare e cucinare; in gastronomia prodotti gourmet ed eccellenze nazionali e locali garantite DOP e IGP; in panetteria produzione in loco di focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata e in macelleria un vasto assortimento di carne selezionata e controllata oltre che piatti pronti da cuocere. Ad arricchire l’offerta anche un reparto forneria e cucina con un’ampia varietà di piatti gastronomici pronti e specialità ittiche da asporto, oltre che una selezione di vini e birre pregiati. Ampio spazio, inoltre, è dedicato a capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti proteici, per vegetariani e a tutta la linea di prodotti etici a marchio IAMME, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, frutto del progetto avviato con l’associazione No Cap per dire stop al caporalato.Il supermercato è, inoltre, dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti.Sul sito www.prenotaeritira.it è, infine, possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.