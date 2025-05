Bandiere Blu 2025, la Puglia conquista tre nuove località: Lacatena esulta, “Continuiamo a crescere”

BARILa Puglia si conferma protagonista nella classifica nazionale delle, conquistandoe portando aper la qualità del mare, la tutela ambientale e la gestione sostenibile del territorio. Un risultato che testimonia il costante impegno della regione nella valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico e paesaggistico.

A commentare con soddisfazione il traguardo è il consigliere regionale delegato all’Urbanistica e al Paesaggio, Stefano Lacatena, che in una nota ufficiale ha dichiarato:

“Un grande orgoglio per la nostra Puglia che quest’anno continua a crescere e a conquistare nuove attestazioni di impegno e cura del territorio: tre nuove Bandiere Blu per premiare il nostro mare straordinario”.

Il riconoscimento, assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), premia le località costiere che rispettano criteri rigorosi in materia di qualità delle acque, gestione ambientale, servizi offerti e sostenibilità.

“Si tratta del prestigioso riconoscimento che nel 2025 fotografa ben 27 località nella nostra Regione che si distinguono per qualità delle acque e tutela dell’ambiente e del paesaggio”, ha sottolineato Lacatena, evidenziando il ruolo chiave delle amministrazioni comunali e degli operatori del settore.

“Un grazie va agli amministratori locali, che hanno il merito di mantenere alta l’attenzione sulla programmazione, e a tutti gli operatori balneari, che sono custodi di un patrimonio paesaggistico di pregio assoluto che concorrono a preservare”, ha concluso.

Il risultato conferma la Puglia come una delle regioni leader in Italia per la qualità del turismo balneare, capace di coniugare accoglienza, bellezza e sostenibilità.