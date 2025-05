Ex Ilva, Donno (M5S): "Gestione Urso disastro su tutta la linea"

ROMA - “In un Paese normale un ministro come Adolfo Urso farebbe un passo indietro. L’ennesimo disastro collezionato è arrivato con la trattativa con Baku Steel, ultima puntata di una gestione fallimentare del dossier Ex Ilva firmato dal governo Meloni. Un’azienda che sta crollando trascinando con sé quasi 4mila lavoratori per cui si prevede all’orizzonte la cassa integrazione. Un risultato non difficile da prevedere con una maggioranza alla guida di un Paese arrivato al 26esimo mese consecutivo di calo della produzione industriale. Inutile girarci intorno, non sono stati capaci di lavorare seriamente, hanno scommesso sul passato con il ritorno al ciclo integrale a carbone. Hanno mandato all’aria il futuro stoppando le bonifiche e gli investimenti con cui si sarebbe potuto puntare a una riconversione green dello stabilimento. Inutile cercare altrove, il responsabile si chiama Urso ed è anche colpevole di avere buttato 1,5 miliardi di soldi pubblici. I cittadini di Taranto meritano rispetto, proprio quello che il governo non sta dimostrando nei confronti di un territorio a cui sta negando ogni speranza”. Così in una nota il deputato M5S Leonardo Donno.