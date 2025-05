Bari aderisce a “50.000 sudari per Gaza”: lenzuoli bianchi per ricordare le vittime del conflitto

BARI – Anche la città di Bari parteciperà al flash mob silenzioso, in programma, per ricordare le decine di migliaia di vittime palestinesi nella Striscia di Gaza. L’iniziativa, promossa con l’hashtag, invita cittadini, istituzioni, gruppi e associazioni a esporreda finestre, balconi, piazze e edifici pubblici o privati.

L’obiettivo è trasformare gli spazi urbani in luoghi di lutto e memoria, con 50.000 teli bianchi, simbolicamente pari al numero di vittime stimate in quasi 600 giorni di conflitto. Il lenzuolo bianco assume il significato di sudario, estrema forma di pietas, un gesto collettivo per ridare dignità a corpi e storie spesso dimenticate.

“L’orrore che si sta consumando a Gaza è sotto gli occhi di tutti, è un genocidio, ed è inaccettabile”, ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese. “È arrivato il momento di prendere posizione affinché il sistematico massacro dei civili abbia fine e vengano rispettate le norme del diritto internazionale. Gaza oggi è l'emblema della morte di ogni principio di umanità. Dalla città di Bari, ancora una volta, vogliamo lanciare un appello alla pace e al rispetto dei diritti umani, sistematicamente violati in troppi luoghi del mondo”.

Con la sua adesione, Bari si unisce a un movimento che intende coinvolgere le comunità italiane in un’azione simbolica ma potente, per chiedere la fine delle ostilità e tenere accesa la memoria delle vittime civili del conflitto.