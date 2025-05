Grande successo per la presentazione del Monopolele Festival all’Ambasciata del Brasile a Roma: un’esplosione di suoni e dialogo tra i popoli

Si è svolta nella splendida cornice dell’Ambasciata del Brasile a Roma, la preview ufficiale del Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, che tornerà a Monopoli dal 30 maggio al 1 giugno con un programma di altissimo livello. Un evento, quello romano, che ha conquistato il pubblico presente grazie a un concerto vibrante, colorato, e capace di mettere in dialogo mondi musicali diversi attraverso il linguaggio universale della musica.Protagonista assoluto della serata è stato il giovane talento brasiliano Vinícius Vivas, considerato l’astro nascente dell’ukulele mondiale, che ha stregato gli spettatori con la sua tecnica raffinata e le sue sonorità intense. Accanto a lui, sul palco, l’energia contagiosa della band tutta al femminile Le Cumbinate, che ha unito percussioni brasiliane a groove globali, in un'esplosione di ritmo e colore. Il dialogo sonoro è proseguito con l’incontro tra il cantautore e ukulelista Adriano Bono, il virtuoso della chitarra battente Francesco Loccisano e l’ukulelista Danilo Vignola, accompagnati dai percussionisti Andrea Piccioni e Giò Di Donna. Una vera e propria celebrazione dell’incontro, del rispetto e della fusione tra culture diverse, resa possibile grazie alla collaborazione con l’Ambasciata del Brasile.IL FESTIVAL - 39 artisti attesi da tutto il mondo per 35 eventi gratuiti che celebreranno le note e il ritmo inconfondibili dell'ukulele dal 30 maggio al 1 giugno a Monopoli. Protagonista indiscusso della manifestazione il Mediterraneo, con la sua capacità di invitare al dialogo, all’incontro, alla contaminazione e all’inclusione. E saranno tanti i progetti musicali in cartellone che guarderanno proprio alla sperimentazione e alla fusione, avvicinando linguaggi e strumenti musicali diversi all’ukulele, con la partecipazione di musicisti provenienti dal Nord Africa, dall’Europa e dal Sud Italia, dalla Campania alla Puglia, dalla Calabria alla Lucania. Ha scelto proprio Monopolele per aprire il grande tour che porterà in tutta Europa l’uku-star Taimane, musicista hawaiana dalla tecnica prodigiosa con una presenza scenica ineguagliabile. Ma gli assi non finiscono qui: al festival anche James Hill, considerato uno degli artisti che più ha contribuito, su scala mondiale, alla diffusione dell’ukulele. Il suo sito di e-learning musicale uketropolis è reputato un’istituzione per chiunque voglia avvicinarsi e imparare a suonare l’ukulele o perfezionare la propria tecnica. Riconosciuto come l’astro nascente dell’ukulele mondiale, si esibirà a Monopolele, mixando pop, jazz e melodie suggestive, l’artista brasiliano Vinicius Vivas. Uno spettacolo per tutti, quello della Ukulele Orchestra of Great Britain che celebrerà sul palco 40 anni di carriera con un omaggio al suono orchestrale della “chitarra portoghese” in uno spettacolo colmo di gag e medley di grandi classici del rock, del pop e del folk reinterpretati. E Monopolele ospiterà anche la star nostrana Raphael Gualazzi in una versione inedita. Non solo piano, infatti, nella performance dell’artista che si conferma uno dei più grandi strumentisti della musica italiana, ma anche una selezione di brani del suo repertorio eseguiti con l’ukulele. “Tre giorni in cui l’unicità delle note dell’ukulele si fonderanno con la bellezza mozzafiato di una città affacciata sul mare - dice Salvo McGraffio, che insieme a Mauro Minenna organizza il festival - un’occasione unica per incontrare e ascoltare dal vivo alcuni dei più grandi artisti mondiali che stanno facendo grande la storia dello strumento a quattro corde”. E aggiunge Minenna: “Monopolele non è solo un festival, ma è anche una comunità che ha trovato in Monopoli, città che accoglie e protegge, l’habitat giusto per continuare a crescere”. Per i 3 giorni del festival, la città diventerà insieme protagonista e set: piazze, teatri e persino bar ospiteranno gli eventi di Monopolele.DOVE - Si andrà da piazza Palmieri fino alla Chiesa di San Pietro, e al Porto Vecchio, forse il luogo più suggestivo di tutta la città. Ma concerti e jam session prenderanno vita anche nei locali come il Caffè Mezzopieno, rigorosamente sul mare. Sarà l’intera città a trasformarsi per accogliere musicisti, turisti e il personaggio principale, la musica.“La Puglia è una terra di accoglienza totale, come ricorda sempre il Presidente Emiliano. Non si tratta di un’ospitalità di maniera, ma di un invito autentico rivolto a chi desidera diventare, anche solo per un tempo, cittadino di questa terra. Monopolele non è soltanto un festival musicale: è un vero e proprio evento di accoglienza culturale, che racconta l’anima più autentica della nostra regione. Qui le culture si incontrano, si contaminano e si fondono attraverso il linguaggio universale della musica. È per questo che invito tutti coloro che parteciperanno a Monopolele a vivere la Puglia non da semplici turisti, ma da cittadini temporanei, accolti in una comunità che crede nel dialogo, nella bellezza e nella condivisione” – ha dichiarato Rocco De Franchi, Responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, che durante l’evento ha voluto condividere anche un aneddoto personale sulle sue origini familiari, legate al Brasile, come segno ulteriore del valore del dialogo tra i popoli.“Il festival Monopolele è ormai un appuntamento identitario per la nostra città - ha spiegato Francesco Alba, Consigliere delegato al Turismo – Comune di Monopoli - un’occasione unica in cui il turismo culturale e musicale si incontrano, dando vita a un’esperienza che valorizza il territorio e lo racconta in modo nuovo. Monopoli accoglie questo evento con entusiasmo, confermandosi come destinazione aperta, vivace e culturalmente attiva, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo attraverso il potere della musica.”“Monopolele rappresenta una delle manifestazioni più innovative e coinvolgenti del nostro calendario culturale. È un festival - ha aggiunto Pietro D’Amico, Dirigente Sviluppo Locale – Comune di Monopoli - che riesce ad attivare energie locali, a creare reti con realtà internazionali e, soprattutto, a trasformare l’intera città in un palcoscenico condiviso. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella nostra visione di sviluppo locale sostenibile, dove cultura, inclusione e identità diventano leve di crescita per il territorio.”Partecipare alla manifestazione. Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. Per alcuni è prevista la prenotazione. Tutte le informazioni sul sito della manifestazione . La manifestazione è organizzata da Associazione Voltare Pagina ETS, organizzazione senza scopo di lucro e patrocinato dal Comune di Monopoli, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, da Puglia Culture e da PugliaSounds, il progetto della Regione Puglia a sostegno degli operatori e degli artisti pugliesi del settore musicale.