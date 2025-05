Bari, al via il secondo stralcio della fognatura pluviale per il San Paolo: approvato il progetto esecutivo

Scaramuzzi: “Un’opera di questa portata era inimmaginabile fino a pochi anni fa”

BARI – Un passo importante verso la risoluzione definitiva del problema degli allagamenti nel quartiere San Paolo. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato il progetto esecutivo relativo al secondo stralcio dei lavori per la realizzazione della fognatura pluviale al servizio del popoloso quartiere barese.

L’intervento sarà candidato all’avviso pubblico regionale per la “selezione di interventi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati”, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, con un finanziamento richiesto di 1,8 milioni di euro.

Un’opera strategica per il territorio

Il progetto prevede la realizzazione di gran parte dei collettori secondari che serviranno l’area compresa tra viale delle Regioni, viale Puglia e gli spazi annessi, oggetto anche del Piano Periferie. Ad oggi, infatti, solo la parte nord del quartiere – quella prossima alla ferrovia Bari-San Paolo – è dotata di una rete di fognatura bianca. Il resto del territorio, in occasione di eventi meteorici anche lievi, subisce frequenti allagamenti, a causa dell’assenza di un sistema di drenaggio adeguato e del conseguente sovraccarico della rete fognaria nera.

L’intervento, in continuità con i lavori già avviati su viale delle Regioni, prevede la connessione al collettore principale di viale Europa, e l’integrazione con altri tronchi, inclusi quelli esistenti su via Di Giesi e quelli in fase di realizzazione su via Caposcardicchio.

Scaramuzzi: “Verso la fine degli allagamenti al San Paolo”

«Dopo aver ottenuto fondi regionali per il completamento della fogna bianca nel Municipio IV, abbiamo scelto di seguire la stessa strada per il San Paolo», ha dichiarato l’assessore Domenico Scaramuzzi. «Se il finanziamento sarà accordato, potremo finalmente dotare il quartiere di una rete di fognatura bianca fino a poco tempo fa quasi del tutto assente. Interverremo su tutte le traverse interne di viale delle Regioni, portando a compimento una strategia complessiva iniziata anni fa. Quella che sembrava un’utopia oggi è vicina a diventare realtà: presto gli allagamenti saranno solo un brutto ricordo».

I dettagli dell’intervento

Il progetto include:

6 collettori secondari che confluiranno nel collettore principale di viale delle Regioni;

i tratti terminali dei collettori secondari da realizzare per evitare future interferenze con la pavimentazione di viale Europa;

l’installazione di 146 caditoie stradali prefabbricate con griglie concave e relative tubazioni di allaccio;

il rifacimento del manto stradale e la rimodellazione delle strade interessate, per una superficie complessiva di circa 11.960 metri quadri, al di fuori delle aree già coperte dal Piano Periferie.

Con questo progetto, l’amministrazione comunale ribadisce l’impegno per un quartiere più sicuro, resiliente e vivibile, puntando su infrastrutture moderne e sostenibili.