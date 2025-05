Bari, al via le celebrazioni di San Nicola con le Frecce Tricolori: in volo una formazione speciale dopo l’incidente a Pantelleria

ph_Ezio Cairoli

BARI – Hanno preso il via con l’emozionante sorvolo delle Frecce Tricolori sul lungomare di Bari le celebrazioni in onore di San Nicola, patrono della città. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha reso omaggio al capoluogo pugliese in una formazione speciale di sette velivoli, anziché le consuete dieci unità. Un’eccezione dovuta all’incidente avvenuto ieri a Pantelleria, dove tre aerei sono rimasti coinvolti in una collisione in volo, causando il ferimento di uno dei piloti.

A bordo di uno dei velivoli oggi anche il comandante delle Frecce, che solitamente resta a terra durante le esibizioni, a testimonianza della volontà di onorare comunque l’impegno con la città, pur in condizioni straordinarie. Gli aerei sono decollati dalla base di Trapani alle 11.05 e, dopo aver sorvolato il cielo di Bari con le iconiche scie tricolori, hanno proseguito il volo in direzione della base di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia.

Il programma delle celebrazioni è proseguito alle 11.00 nella sala consiliare di Palazzo di Città, con la firma del patto di gemellaggio tra Bari e il Comune di Cesa, in provincia di Caserta, rappresentato dal sindaco Vincenzo Giuda. Le due comunità sono accomunate dalla devozione per San Nicola di Myra, figura centrale nella tradizione religiosa del Mediterraneo.

Alle 18, nella Baia San Giorgio, è prevista la solenne processione con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal priore della basilica, padre Giovanni Distante. Al termine della funzione religiosa avverrà l’imbarco del quadro del Santo, una delle tappe più suggestive e partecipate del rito.

In serata, alle 20.30, prenderà il via dal Castello Svevo il tradizionale corteo storico che attraverserà le vie del centro cittadino per giungere, intorno alle 22.00, alla basilica di San Nicola. In abiti d’epoca, figuranti, cavalieri e musici rievocano ogni anno l’arrivo delle reliquie del Santo a Bari.

Le celebrazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni: domani, 8 maggio, con altri momenti religiosi e culturali, e si concluderanno giovedì 9 con l’attesissimo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo barese, chiudendo ufficialmente la festa patronale. Un appuntamento identitario che unisce fede, tradizione e comunità in una delle ricorrenze più sentite dell’intero Sud Italia.

