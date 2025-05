Barletta, ex allenatore di pallavolo arrestato per abusi sessuali su minori e estorsione

BARLETTA - Un ex allenatore di pallavolo di 48 anni di Barletta è stato arrestato e condotto in carcere con gravi accuse di violenza sessuale, anche ai danni di minori, ed estorsione, commesse nel corso della sua carriera sportiva.Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo avrebbe abusato di alcune delle giovani giocatrici della sua squadra, alcune delle quali minorenni all'epoca dei fatti. Con la scusa di praticare loro massaggi decontratturanti, l'allenatore le avrebbe invitate in un garage dove si sarebbero consumati gli abusi.Le indagini, condotte dalla polizia, hanno avuto origine nel settembre di due anni fa. Una ragazzina, durante alcuni colloqui con una psicologa dei servizi socio-assistenziali di Milano, avrebbe confidato le violenze subite quando, ancora minorenne, militava in una squadra di pallavolo di Barletta. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno portato alla luce altri episodi analoghi, risalenti allo stesso periodo.Le indagini hanno inoltre rivelato un ulteriore inquietante scenario. Dal 2019 ad oggi, l'uomo è accusato di aver millantato di essere il titolare di un'agenzia professionale di reclutamento di fotomodelle. Con questo pretesto, avrebbe indotto diverse ragazze a subire abusi sessuali nel corso di falsi provini.L'arresto dell'ex allenatore ha scosso profondamente la comunità sportiva barlettana e ha portato alla luce un presunto sistema di abusi che avrebbe coinvolto diverse giovani atlete. Le indagini sono ancora in corso per accertare la portata complessiva dei reati e identificare eventuali altre vittime.